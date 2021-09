Legisladora macrista indemnizó a la niñera que había echado tras contratarla a través del Senado

El 31 de agosto pasado, el portal El Destape reveló que la senadora bonaerense del PRO, Lorena Petrovich, le pagaba a la niñera de su hijo y quien también cuidaba a su madre, Gisela Montini, con un sueldo del Senado provincial ya que le había otorgado un contrato de dicha institución. Tras tres años de trabajo, Petrovich la echó intempestivamente luego que la cuidadora le confesara que tenía una hernia de disco, por lo que no iba a poder seguir ejerciendo todas las tareas que hacía hasta el momento. La noticia fue un escándalo nacional que tomaron todos los medios del país y, tras varias semanas de polémica, y a pesar que Lorena Petrovich no reconocía a Gisela Montini como su niñera, le pagó una indemnización en la que le reconoció cada una de las tareas como cuidadora. Además, y para evitar que el escándalo siguiera presente en los medios, las dos partes firmaron un acuerdo de confidencialidad en referencia a los montos de la indemnización y demás detalles legales. En diálogo con la radio El Destape, el abogado de Gisela Montini, Luciano Sivori, confirmó que “se había logrado un acuerdo entre las partes”, aunque no brindó mayores detalles al respecto. El indignante caso

Gisela Montini comenzó a trabajar en la casa de la senadora de Juntos por el Cambio, Lorena Petrovich, “cuidando a su hijo B., de tan solo 3, meses en 2017”. Además de realizar dicha tarea, afirmó a este medio que también “limpiaba el lugar y cuidaba a la madre de la legisladora”. Sin embargo, a principios de este año, cuando Montini le mostró un certificado médico en el que se detallaba que tenía una “lesión en la columna y que ya no podría realizar los labores”, la senadora provincial de Juntos por el Cambio la habría echado sin ningún justificativo. Para realizar tal denuncia, Gisela Montini exhibió los recibos de sueldos en donde figuraba como empleada del Senado provincial y, sin embargo la mujer afirmó que “nunca realizó tareas en dicho lugar”. Además detalló: “Empecé a trabajar con ella y me tuvo en negro los primeros meses. Empecé cuidándole el hijo y la madre y terminé haciendo también la limpieza de la casa”. Por su parte, la legisladora Lorena Petrovich, también en diálogo con El Destape, dijo el 31 de agosto pasado que Montini “trabajó con nosotros”, y que “fue empleada de la Cámara de Senadores, arrancó a finales de 2017 inicios de 2018″. Y siguió: “Ha hecho, como todos los empleados en relación de dependencia que trabajan con nosotros, un trabajo de ‘cadetería’, como atención de un teléfono y traslado de papeles”. Respecto del lugar de trabajo, Petrovich indicó que “trabajaba en la oficina que tengo y muchas veces no lo hacemos desde el despacho, ya que tengo una oficina en mi casa, entonces Gisela iba allá”. A pesar de ello, nunca reconoció que fuera niñera de su hijo, aunque, tras el escándalo la reconoció como tal en la indemnización abonada. A pesar del contundente caudal de prueba, quien defendió a Lorena Petrovich, fue la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, quien había dicho que “(Petrovich) dijo públicamente que no es así, que esta persona no prestaba servicios domésticos en su casa, que trabajaba públicamente en el Senado haciendo tareas administrativas y de cadetería. Le creo”.

