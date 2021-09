Caso Tehuel: hallaron rastros de su ADN en la casa de uno de los detenidos

Investigadores hallaron rastros de Tehuel de la Torre, el joven trans que permanecía desaparecido desde el 11 de marzo pasado en la localidad bonaerense de San Vicente, en la casa de uno de los dos sospechosos detenidos por el caso. Los peritos encontraron coincidencias con el ADN del joven en una mancha de sangre hallada en una pared de la vivienda de Luis Alberto Ramos, de 37 años. Ramos, junto a Alfredo Montes, de 46, permanece detenido como acusado de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”. La fiscal Karina Guyot, que se encuentra a cargo del caso, ordenó por la mañana de este viernes allanamientos en la casa de los dos detenidos y en un santuario de San la Muerte. Tehuel de la Torre, de 22 años y oriundo de San Vicente, fue visto por última vez alrededor de las 19:00 del 11 de marzo pasado. En ese momento, el joven trans salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn para dirigirse a una entrevista laboral. Desde entonces se realizaron diversos rastrillajes y se detuvo a dos sospechosos, uno de ellos, Ramos, es el que había convocado a Tehuel para un trabajo. En uno de los primeros allanamientos, realizados en el domicilio de Ramos, se encontraron restos de un celular quemado y una campera, que eran similares a los que usaba el joven. El otro detenido es Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual. Hasta el momento, ambos detenidos niegan toda vinculación con la desaparición y no aportaron datos para cooperar con la búsqueda.

Both comments and pings are currently closed.