Argentina supera este sábado los 59 millones de vacunas recibidas

Un cargamento con más de 500 mil dosis de la vacuna AstraZeneca arribará este sábado al país y Argentina superará así los 59 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2 recibidas desde el inicio de la campaña de vacunación. Un nuevo lote con 530.300 dosis de la vacuna AstraZeneca llegará a las 21.10 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el vuelo AM0030 de la empresa Aeroméxico proveniente del Distrito Federal. Este cargamento se suma a las 760.625 dosis de vacunas Sputnik V componente dos que fueron entregadas por el laboratorio Richmond entre el jueves y el viernes, a las partidas de 100.620 vacunas de Pfizer arribadas el miércoles y a las 200.000 de CanSino que llegaron el martes. De esta manera, el país superará los 59 millones de dosis recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 que impulsa el Gobierno nacional. El plan de vacunación avanza en todo el país con un ritmo de aplicación semanal de más de 2,4 millones de dosis en la última quincena. Así, más del 62,5% de la población total inició su esquema, y cerca del 40 por ciento lo completó. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de este viernes se distribuyeron 51.970.024 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 46.402.282. A su vez, 28.632.492 personas recibieron la primera dosis y 17.769.790 ya cuentan con dos aplicaciones.

