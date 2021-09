Fernández destacó reducción de los precios de la carne desde que restringieron las exportaciones

El presidente Alberto Fernández destacó que se redujo por segundo mes consecutivo el precio de la carne y consideró que eso respondió a la restricción a las exportaciones, que tanto enojo ha despertado en las entidades agrarias que ya amenazaron con hacer un paro luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones”, manifestó el mandatario argentino. Y agregó que “no es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas”. “Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso”, remarcó. Esto lo expresó en la mañana de este lunes, a través de Twitter, al compartir un gráfico del centro CEPA. El director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, aseguró que “el precio de la carne vacuna se redujo por 2° mes consecutivo: -1,4% en agosto”. “Es evidente que las medidas impulsadas tuvieron efecto sobre el precio de la carne en Hacienda y mostrador. Desde su implementación:-6% Hacienda y -2,3% mostrador”, manifestó. “Se observa que hubo un descenso de precios en los cortes caros el promedio fue de -1,3%, en los cortes intermedios alcanzó -1,2% y en los económicos fue de -1,0%. Por su parte, el pollo bajo su precio 0,7%. Dado que la canasta involucra una mayor ponderación de cortes intermedios, el promedio de precios resulto de -1,4%”, marcaron. En el análisis, aseguraron que en los cortes caros, la reducción de precios fue levemente superior a las otras categorías analizadas y marcaron que las principales reducciones se encuentran en vacío (-3,5%), matambre (-2,3%) y cuadrada (-2,2) y el resto de los cortes más parejos al promedio. Sólo se observan leves aumentos en colita de cuadril (0,3%) y nalga (0,1%).

Both comments and pings are currently closed.