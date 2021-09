Gollan duro con JXC: “La gente tiene terror, piden que no vuelvan los tarifazos”

El exministro de Salud bonaerense y actual candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollan, tuvo una mirada positiva para el oficialismo de cara a las PASO y fustigó al PRO al señalar que “la gente tiene terror” a que haya otro gobierno como el de Cambiemos. En ese plano, aseguró que “los estudiantes del conurbano te dicen ‘por favor, que no venga esta gente que nos quería cerrar las universidades’, los industriales dicen que ahora les dan créditos, el trabajador y la trabajadora dicen que les bajaron el salario real”. Manteniendo esa línea, el candidato calificó al gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal como parte “del club de la mentira” y aseguró que la gestión de Cambiemos “nos arruinó la vida a los argentinos”. “Se favoreció a muy pocos, todo fue especulación y fuga, y la gente lo sintió en su vida cotidiana. Son el club de la mentira, como dice Victoria. A eso hay que decirle basta”, puntualizó. Asimismo, analizó el escenario político y marcó que “en las últimas tres elecciones de medio tiempo, el Frente para la Victoria o el Frente de Todos no logró victorias, pero este año se va a ganar con una diferencia de, como mínimo, según lo que uno percibe, y sin encuestas, por arriba del 5 o 6 por ciento”. El compañero de fórmula de Victoria Tolosa Paz aseguró que la realidad no tiene “nada que ver la agenda que ponen los medios, hay que ir a la agenda de la gente, que es cómo salir de la pospandemia, el trabajo, cómo salimos hacia la ciencia y la tecnología y la industrialización”.

