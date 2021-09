Cascallares y Katopodis recorrieron la obra del paso nivel de Ruta 4 y rotonda de “Los Pinos”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el avance de las obras de la construcción del histórico Viaducto de Ruta 4 de 1206 metros, en la localidad de Burzaco. La jornada se llevó adelante a metros de la rotonda “Los Pinos”, donde actualmente está en marcha la construcción de una de las colectoras y la colocación de los pilotes, en el marco de la creación del paso bajo nivel que permitirá mejora la accesibilidad y transitabilidad en toda la región. “Estamos con Gabriel (Katopodis) recorriendo una obra verdaderamente histórica para todo Almirante Brown como es el viaducto del cruce entre la Ruta 4 y la avenida Hipólito Yrigoyen. Sin dudas es un avance trascendental que viene avanzando a pasos agigantados”, sostuvo Mariano Cascallares, quien destacó que “esto es posible gracias al trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio”. En esa línea, Katopodis destacó que avances como este Viaducto son “importantísimos porque cambian definitivamente al distrito, todo en el marco de un plan desarrollado estratégicamente por Mariano (Cascallares), quien viene hace años trabajando incansablemente para ver crecer a Almirante Brown”. La megaobra del viaducto en la rotonda “Los Pinos” tendrá un impacto regional y mejorará la circulación y transitabilidad en toda la zona, descongestionando el tránsito que actualmente colma la capacidad de la rotonda existente, siendo además una conexión directa con el Parque Industrial de Burzaco, como también con las rutas provinciales Nº4, Nº16 y Nº210. De la recorrida participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández.

