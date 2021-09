“Macri fue el peor Presidente que tuvo la Argentina desde la vuelta de la democracia”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que Mauricio Macri fue el “peor Presidente que tuvo la Argentina desde la vuelta de la democracia” y consideró que todavía “tiene que dar más respuestas” sobre las acciones de su gestión. Además, en declaraciones a Radio Diez, Cafiero reivindicó el “debate” y la “discusión” en el seno de la coalición de Gobierno y advirtió que quienes “se alarman” de esos contrapuntos internos son quienes “vienen de construcciones piramidales”, como los Ceos de las empresas, porque en esos ámbitos “se hace lo que dice el gerente”. Cafiero afirmó que el Frente de Todos (FdT) puede dar muestras de sus “acciones” que “corporizan el modelo de producción y empleo“, a diferencia de Juntos por el Cambio (JxC), que plantea un proyecto de “especulación financiera”. “Nosotros podemos exhibir lo que hicimos y ahí es donde más podemos confrontar ideas y acciones; las acciones son lo palpable”, expresó el jefe de Gabinete El funcionario afirmó que la industrialización “es la nave insignia de la recuperación económica”, a partir de la salida de la pandemia de coronavirus y en contraste con lo que ocurrió entre el 2015 y el 2019, época en la que Argentina “fue el país del mundo que más se desindustrializó”. Añadió que el modelo macrista “se corporiza con el nivel de endeudamiento récord que dejó”, como también en “las tasas de interés con que se tenían que financiar por ejemplo los sectores productivos”. Eso representó, dijo el jefe de Gabinete, un “modelo de exclusión que trajo más pobreza, destrucción de pymes, de empresas y un Estado desertor”. “Nosotros queremos un Estado activo, presente, robusto, que subsidie tasas de interés”, comparó Cafiero, para quien eso se materializa, por ejemplo, con “12 hospitales modulares” construidos en pandemia, entre otras cosas. “Pretendían que la obra pública la hagan los privados y pasamos de 270 obras que habían cuando llegamos a más de 1.800 obras, con recursos públicos, en una Argentina que construye su infraestructura para desarrollarse”, advirtió el funcionario.

Both comments and pings are currently closed.