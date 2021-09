Reconocimiento browninano para el medallista olímpico Felipe Del Mestre

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, le entregó un reconocimiento como Personalidad Destacada en el Deporte al medallista olímpico browniano Felipe Del Mestre, tras la obtención de la presea de bronce en el equipo argentino de Rugby 7s, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La jornada se llevó adelante en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde el jefe comunal le hizo entrega formal de la ordenanza Nº12.385 al vecino de 27 años, quien es jugador del club Pucará desde las inferiores de dicha institución local. “Es un honor y una alegría encontrarnos con Felipe (Del Mestre) a quien queremos destacar desde el Municipio de Almirante Brown y a través del Concejo Deliberante por su constancia y perseverancia, además del enorme esfuerzo que conllevó su preparación física durante la pandemia. Es un ejemplo para el deporte de nuestro país”, sostuvo Mariano Cascallares. De la jornada participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el titular del Instituto Municipal de Deportes, Jonathan Frisa; el presidente y entrenador del Club Pucará, Gustavo Jorge; el presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Comuna, Emilio Klubus; el director general de Deporte, Juan José Crupi; y el delegado municipal Rodolfo Díaz Vélez, entre otras autoridades presentes en el reconocimiento.

Both comments and pings are currently closed.