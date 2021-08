Con vacunatorios móviles, la provincia de Buenos Aires aplicará dosis “casa por casa”

Los vacunatorios móviles para inocular “casa por casa” contra el coronavirus comenzarán a funcionar este miércoles en la provincia de Buenos Aires. “Hoy arrancamos por San Miguel, San Isidro, Lanús y La Matanza para vacunar casa por casa”, precisó la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, en declaraciones a radio El Destape y dijo que “la idea es eliminar obstáculos para que todos puedan estar inmunizados”. Asimismo, sostuvo que “la mayoría de la provincia está vacunada con una dosis, pero tenemos que ir a buscar a lo poquito que queda” y detalló que promotores de salud recorrerán los barrios “para que la gente se entere que estamos ahí”. En ese marco, planteó que en la provincia de Buenos Aires, “el 64% de los mayores de 50 años tienen las dos dosis, el esquema completo” y apuntó que se llegará al 80% “en los próximos días” porque ya se asignaron turnos para esa franja etaria. En San Miguel, San Isidro, Lanús y La Matanza habrá vacunatorios móviles durante la jornada (Foto: Diego Izquierdo) Al referirse a la situación epidemiológica, señaló que se registra una baja de contagios de más de 12 semanas y puso de relieve que ello ya se refleja “en la baja en la ocupación de camas” de terapia intensiva. Estimó que ello responde “al avance de la campaña de vacunación” y destacó que “son cada vez más las personas vacunadas, eso impacta en cantidad de contagios, cuadros graves y fallecimientos”. Por otro lado, Ceriani contó que un total de 170.000 chicos de 12 a 17 años con comorbilidades ya recibieron su turno para recibir la vacuna contra el Covid-19 y planteó que se trabaja para que el resto de los jóvenes se inscriban. “Agosto será el mes de las segundas dosis, mientras seguimos con la vacunación libre para mayores de 18 años”, indicó la funcionaria y agregó que “vamos a seguir buscando gente en cada rincón de la provincia que quede sin vacunar para ofrecerle esa posibilidad”.

