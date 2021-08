Llegan 530 mil vacunas de AstraZeneca para reforzar el plan de inmunización

Un total de 530.400 dosis de la vacuna de AstraZeneca llegarán este miércoles a la Argentina en dos vuelos, en el marco del Plan Estratégico que despliega el Gobierno nacional para combatir el coronavirus. Uno de los cargamentos, de 204.000 dosis, está previsto que aterrice en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 2.30 am, luego de que el vuelo en el que viene, UC1101 de la empresa LATAM Cargo, fuera reprogramado. El otro tiene una llegada estimada para las 21.10 del miércoles y corresponde a un envío de 326.400 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio Astrazeneca junto a la Universidad de Oxford y que fueron elaboradas en la Argentina por la empresa mAbxience. En tanto, el lunes por la tarde fueron recibidas en Ezeiza 400.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V y se prevé que esta misma semana Laboratorios Richmond reciba 500 litros del antígeno para la producción en el país de más dosis, de modo de poder avanzar en la aplicación de esquemas completos de vacunación. Desde el inicio de la campaña de inmunización, la Argentina recibió 43.201.930 vacunas, de las cuales 14.768.000 corresponden a Sinopharm; 12.268.830 a Sputnik V (9.375.670 del componente 1 y 2.893.160 del componente 2); 9.941.100 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS; 580.000 a AstraZeneca-Covishield y 200.000 a Cansino. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta este martes se distribuyeron 40.647.064 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 34.993.614. De ese total, 26.201.942 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 8.791.672 cuentan con el esquema completo.

Both comments and pings are currently closed.