El Presidente lanza un plan de políticas de inclusión para personas con discapacidad

El presidente Alberto Fernández encabezará este miércoles la presentación del plan AccesAR, destinado al fortalecimiento integral de las políticas de inclusión para personas con discapacidad en los diferentes gobiernos municipales de todo el país. AccesAR está destinado al fortalecimiento integral de las políticas de inclusión para personas con discapacidad. El acto se realizará a las 11.30 en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el barrio porteño de Belgrano, se informó oficialmente.

Both comments and pings are currently closed.