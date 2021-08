Katopodis: “Hay 150 mil puestos en la construcción y la mitad son de obra pública”

Gabriel Katopodis, aseguró este miércoles que en Argentina hay actualmente “150 mil puestos de trabajo en la construcción y la mitad son de la obra pública” y consideró que estas iniciativas “son una manera de empujar la economía en un momento tan delicado por la pandemia de coronavirus y cuando se encara la salida de la crisis”. El ministro de Obras Públicas,y consideró que estas iniciativas “son una manera de empujar la economía en un momento tan delicado por la pandemia de coronavirus y cuando se encara la salida de la crisis”. Katopodis, entrevistado por El Destape Radio, se refirió así a la inauguración simultánea de 100 obras concretadas en la víspera desde Quilmes por el presidente Alberto Fernández. El funcionario aclaró que es necesario considerar además “qué tipo de obra” se está realizando y en este sentido diferenció su gestión de la del Gobierno de Cambiemos, al afirmar que “no hablamos del Paseo del Bajo, ni de cambiar luces en un barrio del centro”. “Estamos hablando de un corredor vial en Quilmes, de una obra histórica para abastecer agua en Santiago del Estero o de la ruta 56, que permitirá que los turistas bonaerenses lleguen en el verano a la costa por autovía”, ejemplificó. Sobre el esquema de obras públicas durante el Gobierno de Mauricio Macri, señaló que “iniciamos las auditorías y nos presentamos en todas las causas judiciales como querellantes”. Al referirse a la concesión de los peajes en la autopista Panamericana y en la Autopista del Oeste, el ministro aseguró que “hemos terminado la auditoría y estamos haciendo las presentaciones judiciales y solicitamos la anulación de la concesión por 30 años”. En este sentido dijo que se investiga “la comisión de delitos, porque había allí una decisión muy clara de usar al Estado para beneficios e intereses privados”. Sobre los próximos pasos de esta causa, explicó que “se agota la instancia administrativa para luego, en una instancia judicial, pedir una acción de lesividad, que debería permitirnos con un decreto del Presidente rescindir esos contratos”. En otro orden, al ser consultado sobre las próximas elecciones legislativas indicó que “la ciudadanía está golpeada y cansada, pero fuerte”. “El mensaje del Gobierno es que las obras son el símbolo de que de esta situación se sale. Siempre que gobernó el peronismo la gente vivió mejor. El peronismo nos sacó de la crisis de 2003 con Néstor (Kirchner) y con Cristina (Fernández de Kirchner). Es un espacio político que garantiza la felicidad popular y eso es lo que tenemos que recuperar”, puntualizó.

