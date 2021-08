Tolosa Paz, Gollán y Cascallares presentaron la lista del Frente de Todos de Brown

El intendente de Almirante Brown y precandidato a diputado bonaerense por la Tercera Sección, Mariano Cascallares, junto con los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, presentaron la lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares del distrito. El acto se llevó adelante cumpliendo todas las medidas sanitarias y de distanciamiento social en Ministro Rivadavia, donde además de Cascallares, Tolosa Paz y Gollán, estuvieron presentes la precandidata a diputada bonaerense Susana González; los precandidatos a concejales, José Lepere y Paula Eichel, y los precandidatos para el Consejo Escolar, Ignacio Villaronga y María Marta Silva. En este sentido, Cascallares agradeció la presencia de Victoria (Tolosa Paz) y Daniel (Gollán), a quienes destacó como “fieles estandartes del proyecto político que representamos y los referentes con los que vamos a dar el debate en todos los frentes siendo la voz de los vecinos y las vecinas”. “Hoy somos parte de un proyecto que generó fuertes expectativas y que, pese a la pandemia que azotó al mundo, pudo avanzar con muchísimos sueños y proyectos. Estamos en pleno proceso de reconstrucción de la Argentina y para eso, el camino es con Alberto (Fernández), con Cristina (Fernández de Kirchner), con Axel (Kicillof) y con Verónica (Magario), y sin dudas con Victoria y Daniel”, enfatizó. Tolosa Paz, en tanto, aseveró que “vamos a poner cuerpo y voz a las políticas del Frente de Todos” y destacó la labor de Mariano Cascallares como intendente de Almirante Brown, ya que aseguró que “puede mirar de frente y contarles a todos los brownianos como avanzó en tiempos de pandemia con mejoras estructurales, siendo leal a la transformación del distrito, expresando una generación y vocación política”. “No somos candidatos coucheados a los que nos dicen qué decir. Nosotros con Daniel (Gollán) abrazamos la política desde hace muchos años. No como otros que se cambian de domicilio intentando confundir al electorado. Nosotros tenemos memoria y estamos empezando a ver el camino de reconstrucción de la Argentina y debemos seguir, con la frente en alto y con el corazón y los brazos abiertos para poner el país de pie”, agregó. Por otra parte, Gollán sostuvo que “con el gobierno de Mauricio Macri se generaron muchos desastres en sólo cuatro años” y que “en plena pandemia y con mucho trabajo salimos adelante en muy poco tiempo”. “Nosotros no nos inventamos bonaerenses, somos bonaerenses y amamos a este pueblo, por eso vamos a levantar la mira del debate de la sociedad y avanzar en este proceso de crecimiento”, remarcó. Finalmente, Lepere remarcó que “es un orgullo y una responsabilidad muy grande encabezar la lista de concejales de Almirante Brown”, al tiempo que subrayó la importancia de “salir a la calle, caminar casa por casa y transmitirle a nuestros vecinos y vecinas nuestras propuestas, contarles todo lo que hemos hecho y lo que está por venir”. Del acto participaron los precandidatos a concejales de Almirante Brown Leandro Battafarano, Cecilia Cecchini, Atilio Gari, Antonela Nápoli, Martín Borsetti, Sandra Corvalán, Gabriel Aguirre, Micaela Ortiz, Leonardo Herrera y Natalia Sánchez Mangeón. También los precandidatos a consejeros escolares Sergio Pianciola, Sandra García y Juan Cruppi. Además, también dijeron presente los precandidatos a concejales suplentes: Isidro Ruiz Díaz, Silvina Suárez, Sergio Catalayud, Nilda Chamorro, Ricardo Wulff, Ana Clara de Bernardis, Diego Mena y Libera Pereira Benítez, al igual que los precandidatos suplentes para el Consejo Escolar: Vanesa Machuca, Germán Salto, Sonia Macia, Rodrigo Barandiarán y Susana Rodríguez.

