El municipio y AySA avanzan con importantes obras de agua potable en el distrito

El Municipio de Almirante Brown avanza, en coordinación con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con distintas obras de agua potable en las localidades de José Mármol, Claypole, San José, Longchamps, Ministro Rivadavia y Adrogué, que beneficiarán directamente a más de 50.000 de vecinos y vecinas. Uno de los trabajos se lleva adelante en José Mármol y consiste en la renovación de caños de agua antiguos para obtener una mayor presión de la red. Esta iniciativa se enmarca en la obra “Red de Agua Potable – Adrogué Centro”, la cual consiste en el recambio de 34.000 metros de caños con material PVC. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que los trabajos beneficiarán directamente a 15.000 vecinos y vecinas de Mármol y también de Adrogué, ubicados dentro del perímetro comprendido entre las calles Frías, Segurola, 30 de Septiembre, vías del tren Roca, Jorge, Seguí, Hipólito Irigoyen, Mercedes y General Frías. En el marco de las obras de Aysa, también se está haciendo la interconexión de pozos de bombeo en distintas zonas de Ministro Rivadavia para mejorar la presión de agua, mediante la colocación de 3.070 metros lineales de nuevas cañerías. Por otra parte, también se están llevando adelante mejoras con cooperativas en el marco del programa Cloaca+Trabajo en barrios de las localidades San José, Claypole y Longchamps. En San José, por ejemplo, se avanza con la obra “Garay Módulo 1” que permitirá la conexión en 500 viviendas, beneficiando a 3.000 vecinos. En Claypole, en tanto, se está avanzando en dos módulos de los barrios San Lucas y Mariano Moreno que permitirán incorporar 6.000 nuevas personas a la red. Finalmente, se realizan también trabajos en 9 módulos en las zonas de Longchamps centro, el Triángulo y Longchamps este, los cuales beneficiarán directamente a más de 27.000 personas.

