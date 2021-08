Provincia de Buenos Aires evalúa implementar el dictado de clases los sábados

La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, reconoció que se evalúa poner en marcha clases a contra turno y los sábados para alumnos y alumnas que deban recuperar contenidos pedagógicos que le permitan promocionar. “El regreso a la presencialidad es con todos los cuidados y regresaron no sólo los niveles de jardín, primario y secundario, sino también el superior, adultos y escuelas de arte. Ampliamos la jornada educativa de 4 horas a su horario habitual”, explicó Vila en declaraciones a Radio Provincia. Detalló que en los establecimientos escolares estatales se avanzó “en mejorar las condiciones. Hemos hecho más de 3.200 obras” y precisó que “hay 210 escuelas que se encuentran en obras y por este motivo cuentan “con edificios alternativos para dictar clases”. Consultada sobre las trayectorias y los contenidos pedagógicos necesarios para aprobar el año, Vila recordó que “desde que comenzó la pandemia, en el 2020, se aprobó un currículum prioritario, se reorganizaron los contenidos que debían ser enseñados y aprendidos”. “En ese momento también se consideró al 2020 y el 2021 como una única unidad pedagógica. Nadie enseña ni aprende igual en pandemia y eso no implica desconocer el enorme esfuerzo y profesionalismo de los docentes, de las familias y los estudiantes”, precisó. Explicó que hubo “chicos y chicas que lograron esos contenidos y promocionaron y hay chicos y chicas que tienen todavía saberes pendientes por intensificar. En febrero, marzo y abril se intensificaron y muchos se encuentran con trayectoria afianzada y otros siguen trabajando para lograr ese aprendizaje requerido”. “Durante este segundo semestre hay previstas un montón de acciones para seguir intensificando a contra turnos y los sábados. Se está haciendo una programación para seguir fortaleciendo esas instancias de aprendizaje, para que tengan oportunidad de afianzar su aprendizaje”, detalló. Vila declinó dar más precisiones sobre la implementación de clases los sábados porque aún “estamos cerrando” ese esquema, pero aclaró que las acciones para recuperar contenidos “no implica extender el ciclo lectivo sino instancias a contra turno y los sábados”. “El ciclo lectivo no termina en diciembre, tenemos febrero y marzo para esas instancias, para cotejar quiénes están en condiciones de aprobar”. Respecto a la convocatoria a docentes y auxiliares de riesgo ya vacunados, Vila explicó que “como todos los trabajadores de la administración pública, aquellas personas que estaban bajo la figura de la dispensa por ser factor de riesgo y ya tienen las dos dosis, podrán volver a sus puestos de trabajo”.

Both comments and pings are currently closed.