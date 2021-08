El municipio habilitó nuevos servicios de consulta para tarjeta sube en sus doce delegaciones

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, presentó junto con el integrante del Directorio de Nación Servicios, Pablo Pernicone, doce nuevos puntos de consulta para la tarjeta SUBE en todas las delegaciones de nuestro distrito. El acto simbólico de presentación de las Terminales de Autoservicio Sube (TAS) se llevó adelante en la delegación de San José . Se trata de un servicio que permite acreditar de forma rápida y sencilla cargas electrónicas, aplicar tarifa social, consultar y recuperar el saldo de las tarjetas. “Estamos muy contentos porque seguimos sumando servicios para nuestros vecinos y vecinas. Esta vez incorporando nuevos puntos de autoservicio de la tarjeta SUBE en todas las delegaciones de Almirante Brown para realizar distintas gestiones vinculadas al transporte público”, destacó Mariano Cascallares. Esta iniciativa permite que con estas 12 nuevas terminales sean 35 las TAS que funcionan en todo Almirante Brown, en un trabajo coordinado con Nación Servicios, una empresa del Grupo Banco Nación que tiene a su cargo, entre otras cosas, el mantenimiento y soporte tecnológico de todo el sistema de la RED SUBE en el territorio nacional. En la Comuna funciona, además, una red de 8 Unidades de Gestión SUBE (UGS) para que los usuarios saquen sus dudas y realicen trámites referidos al tema. De la jornada participaron también el secretario General de la Municipalidad de Almirante Brown, Alan Grin; el director general de Gestión Descentralizada, Iván Allinghi, y el delegado de San José, Humberto Morelli, entre otras autoridades.

