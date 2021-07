Cascallares encabezó entrega de alarmas comunitarias

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó la presentación de alarmas comunitarias en la localidad de Rafael Calzada, en el marco de un plan integral que prevé la colocación de 320 dispositivos en nuestro distrito. La jornada se llevó adelante en el cruce de las calles Grandville y Murature, donde el jefe comunal y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana de Almirante Brown, Paula Eichel, dialogaron con los vecinos y vecinas, a quienes les explicaron el funcionamiento estas nuevas herramientas de prevención que coloca la Comuna browniana. “Estamos recorriendo los barrios de nuestro distrito instalando las nuevas alarmas comunitarias, que son una herramienta fundamental para todos los brownian@s. Los dispositivos tienen un funcionamiento disuasivo local que funciona con una alarma sonora y un reflector LED, o bien se puede utilizar para alertar sobre cualquier emergencia directamente al Centro de Operaciones Municipal para recibir una respuesta rápida”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. Uno de los vecinos beneficiados fue Miguel, quien vive en el límite entre José Mármol y Rafael Calzada y que se expresó muy contento con esta nueva incorporación en materia preventiva para el barrio. “La verdad que es una satisfacción muy grande tener este tipo de mejoras. Acá vive mucha gente grande y tener una herramienta como esta nos hace sentir más seguros”, destacó. Cabe mencionar que el sistema de alarmas instaladas por el Municipio de Almirante Brown es totalmente gratuito y para su utilización los vecinos y vecinas deberán descargarse a su celular la aplicación “Alarma Comunitaria Brown”. En este sentido, cada teléfono móvil servirá para denunciar directamente diferentes situaciones de inseguridad que ocurran en el barrio. La aplicación permitirá operar la alarma más cercana a la ubicación de cada uno, mediante un sistema de geolocalización, tanto para accionar un reflector LED, una sirena disuasiva o emitir una señal de alerta al COM, desde donde se coordinará una rápida respuesta mediante la intervención de fuerzas de seguridad, bomberos, urgencias médicas o defensa civil. Actualmente se está avanzando en la instalación de 320 alarmas, las cuales tienen un alcance de dos cuadras a la redonda, motivo por el que están ubicadas estratégicamente en las doce localidades de Almirante Brown con el objetivo de trazar una red que abarque e integre todos los barrios. Asimismo, todas las alarmas cuentan con cámara de seguridad, algunas colocadas a su lado y en otros casos ubicada en sus alrededores.

