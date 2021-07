Fallecieron dos mujeres al derrumbarse una casa en Lomas de Zamora

Dos mujeres de 27 y 64 años fallecieron esta mañana al derrumbarse una casa en Villa Centenario, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, informaron fuentes policiales. Hasta el momento se desconocen las causas del derrumbe. Siete dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar donde ocurrió el desmoronamiento. Las víctimas fueron identificadas como Gabriela Perchante, de 64 años, y Natalia Soledad Silva, de 27, indicaron las fuentes policiales. Hasta el momento se desconocen las causas del derrumbe. Trabaja en el caso la comisaría séptima de Villa Centenario y la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 4 de Lomas de Zamora, a cargo de Esteban Kaszewski.

