Tras el reclamo de la Argentina, Rusia promete resolver las demoras en la entrega de Sputnik V

El Kremlin dijo el viernes que Rusia resolverá los retrasos en las entregas de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 a Argentina, pero que su prioridad es satisfacer la demanda interna. “Saben que la campaña de vacunación en Rusia cobra fuerza y aumenta la toma de conciencia de los ciudadanos. Los ritmos de vacunación se incrementan cada vez más. Y es, sin duda, la prioridad”, dijo. , dijo. Argentina, uno de los primeros países en utilizar de forma masiva la Sputnik V, ha expresado su malestar por los retrasos en la llegada de las segundas dosis, lo que ralentiza su campaña de vacunación. Dmitri Peskov, vocero del Kremlin, dijo en su rueda de prensa telefónica diaria: “En lo que se refiere a la obligaciones con los mercados del exterior, incluida Argentina, éstas indudablemente serán cumplidas”. En enero de 2021, Rusia reconoció demoras en la producción de su segundo componente de la vacuna rusa. En la actualidad informó que ya trabajan “de manera conjunta” para ponerse al día. “Ahora estamos mejorando las instalaciones ubicadas fuera de Rusia para garantizar el suministro a Argentina y el resto de la región. Como resultado, veremos un aumento significativo de la producción en el segundo trimestre. Hasta entonces, es posible que algunos lotes presenten retrasos de hasta 2-3 semanas. Sin embargo, Argentina, que ha sido uno de los primeros países en aprobar Sputnik V y con quien hemos establecido una sólida alianza, seguirá recibiendo la vacuna”, aseguraron los firmantes. En este sentido, los datos que brinda el Monitor Público de Vacunación del ministerio de Salud de la Nación afirma que un total de 1,4 millones de personas mayores de 60 años esperan el refuerzo de inmunización. En tanto, a nivel general, 6,6 millones esperan completar su esquema de vacunación contra el coronavirus Frente a esta situación, en la que el país no recibe el segundo componente acordado, Cecilia Nicolini, la asesora presidencial envió una carta al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) con el fin de evitar “poner en riesgo la continuidad del contrato”. “Entendemos que muchas personas están esperando la segunda dosis y nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible para que las vacunas lleguen lo antes posible”, mencionó Nicolini. Respecto al último envío del segundo componente de la vacuna rusa fue el 12 de julio, cuando aterrizaron 550.000 dosis. Hasta el momento, 9.375.670 dosis del componente 1 llegaron al país y 2.493.160 del 2, lo que complica definir cuándo se podrá completar el cronograma de vacunación de las 6.646.832 personas que recibieron la primera dosis. Todavía Rusia no dio precisiones sobre las fechas de entrega del saldo del contrato por 20 millones de dosis iniciales, que luego se amplió a un total de 30 millones.

