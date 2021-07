Brandoni, Suárez Lastra y Rubinstein arman una tercera lista para las PASO de Juntos por el Cambio

La agrupación radical Adelante Ciudad presentó este viernes sus precandidatos a diputados nacionales y legisladores porteños para participar en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio (JxC) que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires, y entre los postulantes se encuentran el exministro de Salud de Cambiemos Adolfo Rubinstein, el exintendente porteño y diputado nacional Facundo Suárez Lastra, y el actor Luis Brandoni. “Queremos una política transparente”, advirtió la agrupación en un comunicado y sostuvo que “las PASO enriquecen nuestra democracia, permiten que la gente elija y haga su aporte para conformar la mejor lista para votar en las elecciones generales”. Ana Lía Etchegaray, Andrés Borthagaray, Galo Soler Illia, Ivana González, Martín Scotto, Mónica Marquina y Virginia Vassel son otros de los precandidatos que componen las listas de este espacio. Facundo Suárez Lastra En ese sentido, desde Adelante Ciudad se indicó que los precandidatos son “uno de salud, una de educación, uno de derechos humanos, una de urbanismo, uno de ciencia, una de cultura, uno de política”. “No nos creemos ni mejores ni peores, pero sabemos que juntos y con mucho esfuerzo salimos adelante. Debemos votar mirando al futuro, con vocación de transformación y progreso social. Como inspiraba Raúl Alfonsín, con ética de la solidaridad para la defensa irrestricta de los principios republicanos de equilibrio de poderes e independencia de la justicia”, remarcó el comunicado. Los precandidatos de Adelante Ciudad competirán en la interna de JxC de CABA con las listas encabezadas por la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que lleva entre sus postulantes a dirigentes radicales impulsados por el senador Martín Lousteau, y la de Ricardo López Murphy. Adolfo Rubinstein En el texto titulado “Una propuesta y las mejores personas para el Congreso y la Legislatura”, el espacio explicó que busca “contribuir a poner un dique de contención al afán hegemónico del proyecto kirchenista, y, a la vez, sumar ideas para mejorar la propuesta de JxC”. “Adelante Ciudad promueve una lista integrada por afiliados y afiliadas radicales, junto a ciudadanos independientes, comprometidos con la lucha por los ideales de libertad e igualdad”, expresaron desde la agrupación.

