Argentina superó los 41 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia

La Argentina superó este viernes los 41 millones de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia y recibió en lo que va de julio más de 15,3 millones de vacunas, que refuerzan el Plan Estratégico de Vacunación del Gobierno nacional en todo el territorio. En lo que va de julio se recibieron 15.326.700 dosis, y la suma total de vacunas arribadas es de 41.033.430 desde el inicio de la campaña de inmunización. Este jueves, el país superó la inoculación del 50 por ciento de la población total (50,41%) con al menos una dosis. Durante julio aterrizaron en el país 17 vuelos con 1.744.000 dosis de Sputnik V (1.141.000 del componente 1 y 603.000 del componente 2); 2.082.700 de AstraZeneca y Oxford; 3.500.000 de Moderna; y 8.000.000 de Sinopharm. Con el arribo en las últimas horas de dos vuelos provenientes de Pekín con 768 mil y 320 mil vacunas de Sinopharm, respectivamente, se concretó el envío de 8 millones de dosis en un lapso de 19 días a partir del contrato firmado con el laboratorio China National Pharmaceutical Group Corp, que contempla la entrega de un total de 24 millones hasta septiembre, a razón de 8 millones por mes. Para concretar estos envíos, Aerolíneas Argentinas armó un operativo de 10 vuelos hacia la capital china, cada uno de los cuales transportó 768.000 dosis, y el último de ellos arribó este jueves a Ezeiza, con lo que se transportaron 7.680.000 vacunas, mientras el remanente de 320.000 llegó en la madrugada de este viernes al país en el vuelo QR8157, de la compañía Qatar Airways, que aterrizó en la estación aérea a las 2.45. Durante julio aterrizaron en el país 17 vuelos con 1.744.000 dosis de Sputnik V (1.141.000 del componente 1 y 603.000 del componente 2); 2.082.700 de AstraZeneca y Oxford; 3.500.000 de Moderna; y 8.000.000 de Sinopharm. En junio, la Argentina había recibido 8.074.785 vacunas, en mayo 5.933.800 y en abril 5.929.390. Desde diciembre de 2020 llegaron a la Argentina 41.033.430 vacunas, de las cuales 14.000.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.140.600 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la OMS, y 580.000 a AstraZeneca-Covishield. De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de este viernes se distribuyeron 34.369.574 dosis en todas las jurisdicciones, al tiempo que se aplicaron 29.075.280. De ese total, 23.209.621 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 5.865.659 cuentan con el esquema completo de inmunización. La ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró este viernes que “la prioridad uno” del Gobierno es completar el esquema de vacunación de la población y que se está trabajando para tener la segunda dosis de la Sputnik V, al tiempo que desde Rusia voceros oficiales ratificaron su compromiso de suministro de la vacuna a “todos los países que adquirieron el inmunizante, incluida la Argentina”. Este jueves, el país superó la inoculación del 50 por ciento de la población total (50,41%) con al menos una dosis. Al respecto, Vizzotti resaltó que “Rusia siempre ha priorizado a la Argentina” en la entrega de vacunas por fuera de su país e hizo alusión a la relación “estratégica” entre ambas naciones. En ese sentido, la titular de la cartera de Salud transmitió “tranquilidad” a quienes esperan la segunda inoculación con la Sputnik V, porque “la primera dosis tiene mayor eficacia que muchas otras de dos dosis”. “Esto no quiere decir que no sea importante completar el esquema de vacunación”, aclaró la ministra, e insistió en que “están trabajando” para poder cerrar cada esquema de inmunización con las dos dosis requeridas. Vizzotti explicó ambién que se está trabajando “con ritmo” en la producción en la Argentina de la segunda dosis de Sputnik V elaborada por el laboratorio Richmond, y estimó que “en los primeros días de agosto habrá novedades en cuanto a la liberación” del inoculante para su aplicación. En cuanto a la combinación de vacunas, Vizzotti sostuvo que “se están evaluando”, aunque aclaró que “no es una cosa o la otra”, es decir, que se sigue trabajando para traer a la Argentina el segundo componente de la Sputnik V. La vacunación en jóvenes ya es un hecho y a partir de la aprobación de Moderna, en breve lo será de niños y niñas. Foto: Diego Aráoz. La titular de la cartera sanitaria añadió que “con AstraZeneca y Sinopharm” se están completando los esquemas de vacunación “sin problema” y confió que queda un grupo de personas que ya cumplieron los 90 días desde la aplicación de la primera dosis y que en ese segmento es en el que están apuntando a encontrar una solución. La funcionaria agregó que se está programando la llegada de las próximas vacunas del laboratorio Sinopharm que arribarán a la Argentina desde China en agosto y septiembre, para completar los 24 millones acordados, luego de haberse cumplido la llegada de las dosis estipuladas para julio, de cerca de 10 millones. En cuanto al mecanismo Covax, señaló que van asignando dosis a la Argentina, mientras se avanza también con otros proveedores y agregó que se está esperando la “asignación de vacunas” de ese mecanismo y se espera tener pronto novedades. Respecto a AstraZeneca, recordó que el lunes llegaron 1,3 millones de vacunas y se aguarda completar “los seis millones” pautados. Tras la reciente novedad de que la Agencia Europea de Medicina (EMA) aprobó la vacuna del laboratorio Moderna para menores entre 17 y 12 años, el comienzo en Argentina de la vacunación para jóvenes, adolescentes y niños con factores de riesgo es cuestión de horas.. Contemplando lo anterior, el Gobierno nacional había decidio apenas llegadas las 3.500.000 vacunas del laboratorio Moderna donadas por Estados Unidos, mantenerlas en el centro logístico de Andreani hasta tanto fueran autorizadas. A su vez, este jueves, las autoridades nacionales informaron que la Argentina recibirá en los próximos días 1.000 litros del componente activo de la vacuna Sputnik V para completar la producción de más de 1.600.000 dosis 2 en la planta de Laboratorios Richmond de Pilar.

