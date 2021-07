Vacaciones de invierno: el municipio presenta una variada agenda de actividades

Arrancan las vacaciones de invierno y el Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto de las Culturas, ofrece una variada agenda cultural con actividades para disfrutar en familia siempre respetando las medidas sanitarias en medio de la pandemia. Desde la Comuna que conduce Mariano Cascallares invitaron a disfrutar en familia de cada espectáculo. Los eventos artísticos llegan a grandes y chicos no solo bajo la modalidad virtual sino también presencial en diferentes espacios culturales del distrito con todos los protocolos establecidos para seguir cuidando a las vecinas y vecinos brownianos. El cronograma cultural -modo presencial-, siempre de lunes a viernes a partir de las 15 horas, en Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224, Adrogué); Centro de Arte y Cultura Enrique. S. Discépolo (E de Burzaco 740, Burzaco) y en la Fundación Soldi (Gorriti y Obligado, Glew), es el siguiente: Lunes 19 -Didáctico Orquesta de Tango del Instituto de las Culturas /clase musical – Casa de la Cultura -La Compañía Cabeza de Alfajor – Centro cultural E. S Discépolo. -Narración Cuentos en Vacaciones por Ángeles Nagy – Fundación Soldi Martes 20 -Show literario por Mariano Ritterstein – Casa de la Cultura -La payasa Pira, presenta su Circo Ambulante Parlante – Centro E. S. Discépolo – Grupo Superá presenta “Un sueño en cada nariz”, idea y dirección por Aníbal Dinaro – Fundación Soldi Miércoles 21 -Narración cuentos en vacaciones, por Nora Cerisola – Casa de la Cultura -Presentación del Mago Madrussan – Centro Cultural E. S. Discépolo -Presentación de los payasos Papelito y Pastelito – Fundación Soldi Jueves 22 -Los Hermanos Bachicha, con música y diversión para toda la familia – Casa de la Cultura -Presentación de los payasos Pastelito y Papelito – Centro E. S. Discépolo -Show Vacaciones Mágicas con el mago Madrussan – Fundación Soldi Viernes 23 -Cuentos y Canciones “Antón Pirulero”, por Sandra y Carina Reghenzani – Casa de la Cultura -Presentación del Payaso Almíbar – Centro E.S. Discépolo. -Narración Cuentos en Vacaciones por Nora Cerisola – Fundación Soldi Lunes 26 -Didáctico Orquesta de Tango del Instituto de las Culturas – Casa de la Cultura. -Show de la Compañía Cabeza de Alfajor – Centro E. S. Discépolo -Recordando a María E. Walsh por Alejandro Porta – Fundación Soldi. Martes 27 -Show literario por Mariano Ritterstein – Casa de la Cultura -La Payasa Pira presenta su circo Ambulante Parlante – Centro E. S. Discépolo. -Grupo Superá presenta “Un sueño en cada nariz”, idea y dirección por Aníbal Dinaro – Fundación Soldi Miércoles 28 -Recordando a Maria Elena Walsh,por Alejandro Porta – Casa de la Cultura. -Show del Payaso Almíbar – Centro. E.S. Discépolo. – Presentación de los payasos Papelito y Pastelito – Fundación Soldi Jueves 29 -Los Hermanos Bachicha, con música y diversión para toda la familia – Casa de la Cultura -Show Vacaciones Mágicas con el mago Madrussan – Fundación Soldi Viernes 30 – Narración: Cuentos en Vacaciones por Ángeles Nagy – Casa de la Cultura – Circuito Brown (Freestyle para adolescentes) – Centro E. S. Discépolo – Cuentos y Canciones “Antón Pirulero” por Sandra y Carina Reghenzani – Fundación Soldi Vale señalar que en el marco de las medidas de cuidado y prevención del Covid-19 se prevé que cada uno de los espacios culturales reciba una capacidad máxima de personas para los diferentes espectáculos. La Casa de la Cultura (80 espectadores), Fundación Soldi (100 espectadores) y Centro E.S. Discépolo (200 personas). La reserva de entradas se realizará a partir del 14 de julio -de lunes a viernes de 9 a 16 horas- por Whattsapp a los siguientes números de teléfono: para las actividades en la Fundación Soldi al 11 2767-5712, y para los espectáculos en la Casa Municipal de la Cultura y el Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo al 11 4144-8239. Para los que prefieran disfrutar de los eventos culturales sin salir de su casa, podrán hacerlo por Youtube https:/youtube.com/c/ABContenidos donde se estrenarán los contenidos. En las redes sociales del Instituto de las Culturas Brown también estarán los enlaces. En este caso la oferta artística que se llevará adelante desde las 17 horas, es la siguiente: Lunes 19- Espectáculo infantil Tetracuentos (Reactivarte) parte 1 y 2 Martes 20- Presentación de los Hermanos Bachicha Miércoles 21- “Un sueño en cada nariz” Grupo Superá Jueves 22- Show de los payasos Papelito y Pastelito Viernes 23- Espectáculo musical “Desconcierto Amarillo” Sábado 24- Sábados de Magia Domingo 25- Teatro infantil/ clown “Rómulo sin Remo” Lunes 26- Espectáculo infantil Tetracuentos (Reactivarte) – parte 3 y 4 Martes 27- Narración “Cuentos de Dragones” Miércoles 28 – Presentación de la Compañía Cabeza de Alfajor (modo circo) Jueves 29- Mis Muñecas del Alma (teatro) Viernes 30- La Dra. Juguetes Sábado 31- Sábados de Magia.

