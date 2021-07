Llega hoy un nuevo vuelo de Aerolíneas de China con más dosis de Sinopharm

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas (AA) llegará esta tarde al país desde China con más dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus, en el marco del operativo que durante este mes traerá un total de 8 millones de dosis. El arribo del vuelo al aeropuerto de Ezeiza está previsto para las 19, según informaron fuentes de AA. Se trata del Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con el número de vuelo AR1078, que partió el martes desde Ezeiza, aterrizó después del mediodía en el aeropuerto de Beijing e inició ayer por la tarde el regreso al país, para arribar, previa escala en Madrid, hoy a las 19. Este vuelo, que estará retornando a la Argentina bajo el número AR1079, se cruzó a la altura de Francia, durante la madrugada argentina, con otro vuelo -el AR1080- que despegó ayer de Ezeiza también rumbo a China. “Están saliendo y llegando vuelos prácticamente todos los días y eso demuestra el esfuerzo enorme que se está haciendo para seguir inmunizando a la población”, señaló Pablo Ceriani, presidente de la compañía de bandera, en un comunicado de prensa. Según los datos del monitor público de vacunación, actualizados esta mañana, ya se distribuyeron en todo el país 28.283.544 de dosis, de las cuales fueron aplicadas 26.134.815.

