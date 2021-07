Cinco días de Duelo Nacional en homenaje a los muertos por coronavirus

El Gobierno nacional decretó cinco días de duelo nacional como consecuencia del fallecimiento de más de 100 mil personas víctimas del coronavirus desde el inicio de la pandemia. “Declárase Duelo Nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de cinco días, como consecuencia del fallecimiento de más de 100.000 personas, habitantes de nuestro país, víctimas del Covid-19”, dice el Decreto 459/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En su artículo 2, el decreto expresa a las familias de las personas fallecidas “las más sentidas condolencias del Gobierno nacional”. “Un dolor inmenso atraviesa al conjunto de la sociedad por todas y cada una de las personas que fueron víctimas fatales de la pandemia” Como es de forma, durante los días de duelo, la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos. En los considerandos de la medida, se expresa que “cada una de esas personas tenía un nombre, una vida, familiares, amigos, amigas y afectos” y que “un dolor inmenso atraviesa al conjunto de la sociedad por todas y cada una de las personas que fueron víctimas fatales de la pandemia”. Asimismo, señala que la sociedad argentina “debe y desea recordar y rendir homenaje a quienes se han ido en este tiempo doloroso”, y que “lo mejor que podemos hacer como sociedad es que tanto pesar y desconsuelo se vuelva fuerza e impulso para atravesar unidos y unidas el tiempo por venir, avanzando rápidamente con la mayor campaña de vacunación de la historia del país”. El decreto remarca además que resulta “fundamental que cada habitante del país tome plena conciencia del riesgo para la salud y la vida que implica el Covid-19 y de la necesidad de atender a los cuidados personales y colectivos”. Según los números oficiales notificados este miércoles, la Argentina alcanzó los 100.250 muertos víctimas de coronavirus desde el inicio de la pandemia y un total de 4.702.657 de casos notificados.

