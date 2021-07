Habrá “vacunación libre” para mayores de 35 años sin riesgo, anunció Kicillof

Los y las bonaerenses mayores de 35 años, sin factores de riesgo podrán vacunarse a partir de mañana miércoles en forma libre, es decir sin turno previo, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. El anuncio fue hecho en la mañana de este martes por el gobernador Axel Kicillof en una rueda de prensa, en la que informó que “ya son 69 en toda la provincia las ciudades protegidas, donde vacunamos al 95% de los inscriptos”. Por otro lado, Kicillof anunció también que el “61% de población mayor de 18 años ya está vacunada con una dosis” y adelantó que entre el viernes y sábado de esta semana se realizará una nueva jornada de vacunación comunitaria, con postas itinerantes y casa por casa. “La provincia tiene 12 millones de personas mayores a los 18 años vacunablesy prácticamente 10 millones están ya inscriptas; es decir expresaron su voluntad de hacerlo, lo que representa el 80%”, preciso Kicillof. El gobernador mencionó, además, la instalación a partir de este viernes y por el lapso de una semana de postas itinerantes de vacunación en estaciones ferroviarias. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó a la prensa que “se está vacunando el 1% de la población por día en la provincia de Buenos Aires” y destacó el crecimiento “impresionante y vertiginoso” de la campaña de inoculación contra el coronavirus en su distrito. Gollan dijo que “la provincia está vacunando a ese ritmo que en otros países se los marcó como hitos históricos”, al tiempo que destacó que la provincia registra “la séptima semana de caída de casos” de coronavirus.

