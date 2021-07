En un emotivo homenaje, bautizaron Dr. Marconetto a la sala de urgencia del Oñativia

Las trabajadores y trabajadores del Hospital Arturo Oñativia, las autoridades y el intendente municipal Mariano Cascallares descubrieron una placa bautizando con el nombre “Dr. Carlos Daniel Marconetto” a la Sala de Urgencias en homenaje al querido médico que falleció trabajando en la primera línea contra el Covid-19. En el acto también estuvieron presentes sus familiares. El emotivo homenaje se llevó adelante en el ingreso al estacionamiento ubicado en el cruce del Pasaje Oñativia y Jorge, donde el jefe comunal fue recibido por la directora Ejecutiva del hospital, Carolina Ricci, y los directores asociados Helio Navarro y Claudio Molinas. Allí el intendente Cascallares y los directivos hospitalarios descubrieron una placa de imposición en la Sala de Urgencias del hospital en homenaje al Dr. Carlos Daniel Marconetto, en homenaje a su compromiso y heroísmo durante la pandemia de Covid-19. En este sentido, la directora Carolina Ricci expresó su emoción por el homenaje y destacó que “Carlos (Marconetto) fue uno de los médicos que siempre estuvo desde el principio, que prácticamente abrió el hospital Oñativia”. “Estaba en la guardia y fue uno de los primeros compañeros que se contagió de Covid. Dijo que no se iba a licenciar y siguió trabajando en el frente hasta sus últimos días”, completó. Además, el presidente del Concejo Delibrante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, les entregó un cuadro con la ordenanza que impone el cambio de nombre a la guardia a la hija y a la hermana del Dr. Marconetto, quienes también expresaron su alegría y emoción. En la jornada dijeron presente también el delegado municipal de Rafael Calzada, José Canto y la presidenta del CICOP, Silvana Scali, además de profesionales y compañer@s del Dr. Marconetto.

