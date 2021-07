Cascallares: “Desde este miércoles, vacunas libres para mayores de 35 años”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, anunció que “por decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a partir de mañana miércoles 14 de julio hay vacunas libres para los mayores de 35 años de edad en Almirante Brown y en el territorio bonaerense”. Es por ello que el jefe comunal browniano convocó a las vecinas y los vecinos a acercarse a los Centros de Vacunación para inmunizarse contra el Covid-19. y añadió que “la Provincia está llegando a la séptima semana consecutiva de caída de casos de Covid-19”, pese a lo cual llamó a no descuidarse y a mantener todas las medidas sanitarias de prevención. El intendente Mariano Cascallares recordó que Almirante Brown “ya vacunamos a más de 243 mil vecinas y vecinos, e incluso acabamos de batir el récord de 6665 inmunizados en una sola jornada en nuestro distrito”. “Seguimos con la inscripción casa por casa por casa en Buenos Aires Vacunate, brindando información y anotando en las Delegaciones Municipales, continuamos inmunizando a nuestra gente en todos los Centros de Vacunación brownianos y atendiendo, convocando y asesorando a través del 0800 222 7696 de nuestro Municipio”, agregó el intendente de Almirante Brown. Finalmente, el Municipio de Almirante Brown difundió el listado de los nueve Centros de Vacunación que funcionan en nuestro distrito: https://www.almirantebrown.gov.ar/centros-vacunacion

