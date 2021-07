Llegaron más de 730 mil vacunas de AstraZeneca y Argentina se acerca a las 30 millones de dosis

Un nuevo cargamento de vacunas AstraZeneca llegó esta mañana al país para sumarse al plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno y, junto a los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que arribarán esta tarde, uno de Moscú y otro de Beijing, Argentina habrá recibido ya más de 30 millones de dosis. El vuelo LCO1101, de la empresa LATAM Cargo Colombia, con 733.000 dosis de AstraZeneca en sus bodegas, aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 5.07 de este lunes. Con este cargamento y los otros dos vuelos de Aerolíneas (uno desde Rusia con otro lote de Sputnik y otro de China, como parte del acuerdo de suministro de 8 millones de dosis mensuales de inoculantes de Sinopharm), Argentina superará los 30 millones de vacunas recibidas para enfrentar la pandemia de coronavirus. El primero de los vuelos de Aerolíneas llegará aproximadamente a las 17.30 proveniente de Moscú con 550 mil dosis del componente 2 de la Sputnik V y el segundo tocará suelo argentino a las 19.10 desde China con 768.000 mil vacunas de Sinopharm. Con estos tres cargamentos, la Argentina habrá recibido 30.487.730 vacunas. En tanto, otro vuelo de Aerolíneas Argentinas partió desde Ezeiza hacia Beijing pasado el mediodía de ayer y estará de regreso con otra partida de vacunas Sinopharm, mañana por la tarde. Desde el inicio de la campaña de vacunación y hasta este vuelo que llegó esta madrugada, la Argentina ya recibió 29.116.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 1.943.160 del componente 2); 7.536.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS, y 7.790.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

