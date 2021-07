Estuvo prófugo durante 15 años y lo atraparon cuando fue a vacunarse

Un hombre que se encontraba prófugo en una causa en la que se lo acusa de intentar matar a un vecino y había sido buscado durante 15 años por matar a un policía, fue detenido cuando acudió a darse la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus en la ciudad de Mar del Plata. El prófugo Alejandro Javier Salaverry Gabarian, de 40 años, se presentó en el vacunatorio montado en el Museo del Mar alrededor de las 11:00. En el lugar, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, montaron un operativo, algunos de ellos disfrazados de enfermeros y otros entre la gente que aguardaba en la cola para vacunarse.

En ese contexto, el hombre fue reducido en el momento en el que se sentó para recibir la vacuna. Salaverry Gabarain, prófugo desde hace 15 años, detenido cuando fue a vacunarse.

Sobre el detenido pesaba pedido de captura desde hace tres años por tentativa de homicidio a un vecino en la localidad bonaerense de Morón, al que había atacado con un machete, según publica el medio digital marplatense 0223. En 2018, según la causa, el detenido golpeó y le produjo cortes en la cabeza , hecho por el cual fue imputado en una causa por tentativa de homicidio y lesiones. Pero, además, traía como antecedente haber matado a un cabo de la DDI de Mar del Plata en 2003, lo condenaron en ausencia y, como no lo encontraron, el cumplimiento de prisión prescribió. La víctima del homicidio fue el cabo primero Cristian Agusti, efectivo de la DDI local, e igual, pese a los códigos que existen en las fuerzas del orden respecto de la implacabilidad hacia los que matan a un camarada, consiguió darse a la fuga para recién reaparecer cuando consumó otro delito.

