CICOP pide a Kicillof licencias de descanso aprovechando la baja en los casos y antes de que se propague la variante Delta

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) le dijo hoy al gobernador Axel Kicillof que “la situación epidemiológica actual con un descenso sostenido de casos permite la liberación de días de vacaciones para que todo el personal sanitario pueda recuperar fuerzas luego de meses con una enorme sobrecarga laboral y un enorme agotamiento”. “La incertidumbre de cuándo comenzará la circulación comunitaria de la variante Delta y el impacto que tendrá en nuestro país hace imperioso que el gobierno no demore la resolución sobre este tema”, completaron. En cuanto al “reiterado reclamo de reapertura de paritarias frente a la escalada de la inflación”, CICOP aseguró que “el gobierno se comprometió durante una reunión realizada la semana pasada a revisar los plazos de reapertura y los aumentos pautados en la última paritaria” y “durante las últimas horas el Ministerio de Trabajo nacional ha convocado a todos los gremios estatales para el próximo martes para dar mayores precisiones”. “El gobierno provincial también debe dar respuestas para el pase a planta de interinos prolongados, la continuidad laboral de los residentes que finalizan su formación en el mes de octubre, el pase de ley para los profesionales de la 10.430 y el reconocimiento de nuestros aportes previsionales con una adecuada aplicación del decreto de desgaste laboral”, continuaron mediante un comunicado”. En otro orden, explicaron que “durante el fin de semana largo nuestro gremio ha llevado adelante movilizaciones en la localidad de Pinamar junto a otros sectores de trabajadores municipales para reclamar el pago inmediato de los salarios correspondientes al mes de junio. Mientras el ejecutivo no revierta esta situación mantenemos el estado de alerta y movilización”. Sobre el Encuentro Nacional de Trabajadores de la Salud del próximo sábado 17 de julio, desde CICOP explicaron que “tiene el objetivo de avanzar en la unidad de acción y realizar un debate federal sobre la situación de los profesionales de la salud a 500 días desde que comenzó la pandemia” y que “además de preparar una jornada nacional de lucha por nuestras demandas en común, los trabajadores de la salud tenemos que discutir las profundas reformas que necesita nuestro sistema de salud para superar los problemas estructurales que la pandemia ha puesto al desnudo” porque “somos nosotros quienes conocemos las falencias de un sistema fragmentado y dominado por una lógica mercantilista que genera enormes desigualdades para el acceso a la salud y nos somete al pluriempleo y la precarización laboral a miles de trabajadores”. Por último, destacaron que “el estado tiene que reconocer el enorme esfuerzo que ha realizado el equipo de salud durante toda la pandemia con salarios dignos, desprecarización laboral y reformas en el sistema de salud que permitan garantizar derechos para pacientes y trabajadores”.

