Cascallares recorrió obra histórica que beneficia a 72 mil vecinos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió los avances de la histórica obra hidráulica “Desagües Pluviales Burzaco Sur”, que materializará el saneamiento de 320 hectáreas tanto de Burzaco como de Longchamps, beneficiando a más de 72 mil vecinas y vecinos de ambas localidades. “Esta importante obra hidráulica que llevamos adelante junto al Ministerio de Obras Públicas de la Nación y gracias a la decisión política del presidente Alberto Fernández, beneficia directamente a muchos barrios de nuestro distrito, la cual implica más de 10.000 metros lineales de conductos y 9.000 toneladas de hormigón. Actualmente se está llevando adelante un trabajo de altísima envergadura en el cruce de las calles Japón y Fonrouge, ya que con una fuerte innovación tecnológica se está avanzando con el conducto de la obra sin interferir el servicio del tren”, explicó Mariano Cascallares. En este sentido, por debajo de la calle Fonrouge se colocó una estructura de cemento de unos 40 metros de largo, con un peso de 250 toneladas, la cual avanza literalmente por debajo de la arteria gracias a la excavación manual y a un sistema de pistones hidráulicos que hacen presión y mueven el conducto de forma lenta y progresiva hasta 200 centímetros por día. Esta importante innovación constructiva se realiza en esta parte de la obra para pasar por debajo del ferrocarril sin estorbar ni interrumpir el servicio de trenes. Con tal fin, la estructura de cemento es empujada literalmente dos metros durante cada jornada de trabajo hasta que cruce las vías y alcance su posición definitiva. Una vez que la estructura cruza y se ubica por debajo las vías, se termina de hormigonar el conducto en ambos extremos y se conecta con los ramales subterráneos logrando un saneamiento hidráulico que resolverá la problemática de inundaciones en la zona, beneficiando directamente a más de 100.000 vecinos de Longchamps y Burzaco. La obra “Desagües Pluviales Burzaco Sur” contempla un saneamiento total de 320 hectáreas de Burzaco y Longchamps, además de la construcción de unos 400 sumideros. Incluye, también, la creación de un reservorio con 30 mil metros cúbicos de capacidad que se ubica en un predio ubicado detrás de la empresa Angeletti, en proximidades del barrio Sakura de Burzaco. De la recorrida participó también la subsecretaria de Infraestructura de Almirante Brown, Gabriela Fernández, entre otras autoridades.

