Cascallares: “Llegan las vacunas libre para mayores de 45 años”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, anunció que “por decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde hoy martes 6 de julio hay vacunas libres para los mayores de 45 años de edad, y a partir del próximo 9 de julio se dispondrán vacunas libres contra el Covid-19 para los mayores de 40 años en Almirante Brown y en el territorio bonaerense”. En ese contexto, el jefe comunal browniano convocó a las vecinas y los vecinos a acercarse a los Centros de Vacunación para inmunizarse contra el Covid-19. E incluso agregó que “en las últimas horas desde el Ministerio de Salud bonaerense se están enviando 152.522 nuevos turnos de segundas dosis de Sputnik V para la vacunación de quienes ya cumplieron 90 días de tiempo mínimo desde la primera dosis”. Mariano Cascallares elogió estas medidas del gobernador Axel Kicillof y agregó que Almirante Brown se sumará a las jornadas de vacunación que llevará adelante la Provincia de Buenos Aires el próximo 9 y 10 de julio. “Seguimos con la inscripción casa por casa por casa en Buenos Aires Vacunate, brindando información y anotando en las Delegaciones Municipales, seguimos inmunizando a nuestra gente en todos los Centros de Vacunación brownianos y continuamos atendiendo, convocando y asesorando a través del 0800 222 7696 de nuestro Municipio”, agregó el intendente de Almirante Brown. Finalmente, el Municipio de Almirante Brown difundió el listado de los Centros de Vacunación de nuestro distrito: https://www.almirantebrown.gov.ar/centros-vacunacion.

