A partir del 1 de julio comenzarán a regir las nuevas tarifas de peaje

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó los nuevos cuadros tarifarios correspondientes a la red de rutas nacionales concesionadas, que entrarán en vigencia a partir del próximo jueves 1 de julio, a través de las resoluciones 942, 943 y 944/2021 publicadas este martes en el Boletín Oficial. La actualización tarifaria fue definida en el marco de una consulta ciudadana llevada a cabo por Vialidad Nacional entre el 20 de mayo y el 18 de junio de este año, en la cual se expuso ante las usuarias y los usuarios el proyecto de actualización y sus respectivos porcentajes de aumento. De esta manera, la actualización tarifaria dispuesta se ubica en torno del 9,7% en promedio y abarcará del tramo I al X de los corredores viales nacionales, los accesos norte y oeste a la ciudad de Buenos Aires y el corredor vial 18. En todos los casos, se trata del mismo porcentaje de actualización que había sido puesto a consideración de la ciudadanía. Vialidad destacó que es la primera actualización de tarifas de peaje desde marzo de 2019. Asimismo, entre el 20 de marzo y el 18 de mayo de 2020 el cobro de la tarifa de peaje se mantuvo suspendido como parte de las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus. Del mismo modo, desde el 29 de mayo del año pasado se encuentra suspendido el cobro de peaje al personal de salud y fuerzas de seguridad. Por otra parte, quienes se encuentran adheridos a TelePASE contarán con hasta 30% de descuento en los accesos Norte, Oeste y Riccheri a la ciudad de Buenos Aires, la ruta nacional 12 de Entre Ríos y la ruta nacional 14 de Corrientes. La Red Vial Nacional Concesionada está compuesta por las empresas Autopistas del Sol, que se encuentra a cargo del Acceso Norte a la ciudad de Buenos Aires; Grupo Concesionario del Oeste, a cargo del Acceso Oeste; y Caminos del Río Uruguay, a cargo del corredor vial 18. Por su parte, los corredores viales I al X se encuentran bajo la concesión de la empresa estatal Corredores Viales, que gestiona el mantenimiento de diversas rutas nacionales y cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas, que posee el 51%, y Vialidad Nacional, con el 49%. De las rutas nacionales correspondientes a Vialidad Nacional, que abarcan cerca de 40.000 kilómetros, alrededor de 6.500 kilómetros se encuentran concesionados.

