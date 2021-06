El municipio completó la puesta en valor y la forestación de un paseo publico en Glew

El Municipio de Almirante Brown puso en valor la plaza Las Casitas, en el barrio de las 600 Viviendas de la localidad de Glew, donde realizó la forestación de más de 85 árboles, además de trabajos de refacción y pintura del equipamiento de dicho espacio público. Se trata del espacio verde que el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró en 2019, emplazado entre las calles Beruti, Victorino de la Plaza, Mazzini e intendente Lestrade en nuestra localidad de Glew. Los trabajos incluyeron la forestación de más de 85 árboles y arbustos de distintas especies como lagerstroemias, casuarinas, acacias dealbatas, aguaribay y brachichitos, todas producidas en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia en el marco del programa Brown Verde. La puesta en valor, efectuada por distintas áreas de la Comuna, se llevó adelante también con la reparación y pintura completa de todos los juegos y mesas y sillas de la plaza. Esta mejora se realiza en el marco de un plan integral del Municipio de Almirante Brown de poner en valor todos los espacios verdes del distrito. Asimismo, la forestación se enmarca en las actividades dispuestas por el Mes del Ambiente. La plaza, que forma parte de un plan integral de urbanización de los barrios de las 600 viviendas y Santa Rosa, cuenta con veredas internas y externas, parquización, luminarias, juegos integradores, infantiles y saludables, además de bancos, mesas y cestos. “Luego de que nuestro intendente Mariano Cascallares inaugurara esta plaza en 2019 hoy nos encontramos con un nuevo avance: su puesta en valor con la forestación completa de todo este espacio verde tan importante para la comunidad de Glew”, remarcó la diputada bonaerense Cristina Vilotta. En los trabajos en este espacio público intervino la Secretaría de Gestión Descentralizada, la Agencia de Gestión Urbana y la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat.

