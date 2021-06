Fernández: “Voy a hacer todo lo que está a mi alcance para terminar con los abismos que nos separan”

El presidente, Alberto Fernández, reafirmó este domingo su compromiso en “hacer todo” lo que esté a su alcance “para que en Argentina se terminen las diferencias”, al encabezar la conmemoración por los 201 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano. “Vamos a seguir trabajando para que en la Argentina se terminen las diferencias; voy a hacer todo lo que está a mi alcance para terminar con los abismos que nos separan”, señaló el Presidente durante el acto en el que tomó la promesa a la bandera a alumnos de cuarto grado de escuelas bonaerenses y porteñas. Fernández encabezó desde la Residencia de Olivos la conmemoración por los 201 años del fallecimiento del general Belgrano y que se realizó en videoconferencia con la ciudad de Rosario. Desde el monumento a la Bandera participaron el gobernador Omar Perotti; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, entre otros funcionarios. En su discurso, el Presidente recordó al “creador de la Bandera” y a quien “se involucró decididamente” e hizo un “trabajo inmenso para que la Argentina fuera libre”. “Fue un enorme militar y nunca se había preparado para eso, y la historia le exigió convertirse en un líder”, expresó Fernández. Fernández, durante el acto. El jefe de Estado aseveró que la bandera “es el símbolo central de la Patria” y representa “tres ideales: la libertad, la igualdad y la solidaridad”, que en tiempos de pandemia de coronavirus “tienen un valor enorme”. “Hace casi 40 años que hay democracia y por suerte vivimos en libertad y la libertad es muy valiosa; nos da el derecho de decidir y a poder expresarnos y a ser responsables de lo que decimos”, declaró el Presidente y les dijo a los alumnos: “Es muy valioso que ustedes crezcan en libertad”. La bandera “es el símbolo central de la Patria” y representa “tres ideales: la libertad, la igualdad y la solidaridad” ALBERTO FERNÁNDEZ Al referirse al valor de la “igualdad” insistió en la necesidad de que “todos tengan las mismas posibilidades” y las mismas “oportunidades” para poder educarse, tener salud y para trabajar. Por su parte, Perotti aseveró que “Santa Fe orgullosamente hace patria vacunando a más de 1.150.00 personas” y agradeció al Gobierno nacional por sus gestiones en la adquisición de vacunas.

Both comments and pings are currently closed.