Emotivo homenaje a Belgrano en el primer monumento a la Bandera de la Argentina

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó esta mañana un emotivo homenaje a Manuel Belgrano en el Día de la Bandera. El acto oficial, respetando todas las medidas sanitarias de prevención del Coronavirus, se desarrolló en la Plaza Belgrano de la localidad de Burzaco donde se ubica el primer monumento a la Bandera de nuestro país. Mariano Cascallares recordó especialmente a Manuel Belgrano y saludó “a todas las niñas y los niños de cuarto año que esta semana realizarán su promesa a la Bandera Nacional”. “También quiero enviarle un afectuoso saludo a todos los padres de Almirante Brown en su día”, indicó el jefe comunal. Formaron parte del homenaje la diputada nacional María Rosa Martínez, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la diputada bonaerense Cristina Vilotta, el secretario de Gobierno, Juan Fabiani, el titular del Consejo escolar, Leonardo Herrera, el presdiente del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown, Emilio Klubus, y la delegada de Burzaco, Andrea Capasso. Hace dos años, el Senado de la Nación declaró Monumento Histórico al Monumento a la Bandera de la Plaza Belgrano en Burzaco. Se trata del primero homenaje a la Bandera que hubo en el país, incluso anterior al de Rosario. La obra fue llevada adelante por el destacado escultor Claudio León Sempere y por el constructor Francisco Blumetti, quienes la comenzaron en 1937 contando con la colaboración de vecinos e instituciones locales. Finalmente la obra se inauguró el 28 de julio de 1943 convirtiéndose en el primer Monumento a la Bandera de la Argentina.

