Andrés Larroque: “Hacemos una mejor gestión gobernando con pandemia que Macri y Vidal”

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, afirmó hoy que el Frente de Todos viene haciendo, en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, “mejor gestión gobernando con pandemia que los últimos cuatro años” de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. “Si se compara a este Gobierno, tanto en la Nación como en la provincia, con todas las críticas que se le hacen al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof, con los últimos cuatro años de Macri y de Vidal, se gobernó mejor y se hizo mejor gestión con pandemia”, dijo Larroque hoy en declaraciones a Radio Nacional. “Se gobernó mejor a pesar de la pandemia y que todos los poderes de los medios hegemónicos de comunicación siguen entorpeciendo, obstruyendo y sin colaborar”, enfatizó. A la hora de opinar de la oposición, Larroque manifestó que “hay una discusión fuerte entre halcones y palomas. Igual, esa discusión de que si Macri y Patricia Bullrich son los duros y Horacio Rodríguez Larreta es el blando, para mí el verdadero duro sigue siendo Héctor Magnetto -ceo del Grupo Clarín- porque es la persona que altera el escenario en Argentina impulsado por una sed de venganza irracional”. “Magnetto pone a la Argentina en vilo en el marco de una pandemia, impulsado por una irracional sed de venganza”, sentenció el secretario general de La Cámpora. “El verdadero duro sigue siendo Héctor Magnetto, que pone a la Argentina en vilo en el marco de una pandemia”.

ANDRÉS LARROQUE El rol del Estado Entre los cuestionamientos a la gestión anterior, destacó que “hubo un gobierno ultraliberal y las inversiones no llegaron y terminamos con la deuda más grande de la historia”. Por eso, aseguró que “no queda otra alternativa que el Estado tome protagonismo y tenga una intervención dinámica y virtuosa respecto de la economía, con un fuerte acento en lo social”. En esa línea, Larroque precisó que “en la discusión de si se sale con más Estado o más mercado, nosotros siempre vamos a elegir más Estado porque ha quedado demostrado que con las reglas del mercado se ha fracasado como fue el gobierno de Macri que fue uno de los gobiernos más neoliberales que hubo”. Gobernar con una coalición Con respecto al Frente de Todos, dijo: “Dimos una experiencia novedosa que es gobernar desde un espacio de coalición, frentista, mientras que siempre el peronismo tenía la cultura de un liderazgo vertical y en este caso tenemos distintos sectores, lo que es un ensanchamiento que nos permitió ganar las elecciones y después quizás genera alguna dificultad de operatividad porque lógicamente hay que consensuar con todas las partes”. “Nunca hay que olvidar que la reunión de distintos actores nos permitió terminar con la pesadilla”, recordó el ministro bonaerense, que manifestó que la idea del espacio es “unidad en función de un programa, porque la unidad per se no resuelve los problemas que plantea la Argentina hoy”. Al ser consultado sobre cómo cree que será la campaña debido a la actitud de la oposición, sostuvo que “ojalá sea lo menos virulenta posible, pero la realidad siempre dice otra cosa. Ante el nivel de agresión de la oposición, obliga a coaccionar más las líneas”.

