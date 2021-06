Según el INDEC la inflación de Mayo fue menor al 4%

El INDEC dará a conocer en este miércoles la inflación de mayo, que según las consultoras se desaceleró levemente y se ubicó en torno al 3,5%, en un contexto en el que se mantuvo la presión de los alimentos. El último registro oficial arrojó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó un 4,1% en abril y acumuló un 17,6% en el primer cuatrimestre del año, impulsada por fuertes subas en indumentaria, transporte y alimentos. En los últimos doce meses, el costo de vida fue del 46,3%, de acuerdo con los datos oficiales. La suba del primer cuatrimestre fue la más alta en cinco años, tras el 16,2% que había mostrado en 2016 para el mismo período, y con ese número, el 29% estipulado en el Presupuesto quedó muy lejano. Es que si se proyectan los datos del primer cuatrimestre a todo el año, la inflación rozaría el 53%, más del doble de lo proyectado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Por supuesto, tenía que defender lo máximo posible la proyección presupuestaria, pero una inflación en torno al 40 por ciento este año, si la economía crece, no es un mal resultado”, evaluó y argumentó: “Es una economía con inflación un poco más alta que el año pasado pero con crecimiento y recuperación del salario”. En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, días atrás confió en que durante el mes pasado se concretó una desaceleración en el índice, aunque evitó dar un número. Por su parte, la directora ejecutiva de Estudio Eco Go, Marina Dal Poggetto, sostuvo que el año pasado “la inflación fue 36% y el Gobierno festejó”. “Desde octubre la inflación está en un 4 por ciento mensual, que es un ritmo de 60% anualizado”, apuntó en declaraciones radiales y manifestó que “la aceleración de la inflación recompone la recaudación y destruye el gasto, sobre todo el previsional”. Por su parte, la consultora LCG proyectó una alza de precios de entre 3% y 3,5%, con desaceleración en junio. En Eco Go también proyectaron un 3,5%, y sostuvo que la suba de alimentos está por encima de este promedio y que continuará en los próximos meses, por lo que va a ser difícil perforar un cierto piso de inflación. La consultora Focus Market coincidió en que los precios de los alimentos mantuvieron su aceleración durante mayo y advirtió que algunos artículos llegaron a trepar más del 15%. “La gran preocupación sigue dada porque hoy un Salario Mínimo Vital y Móvil es de $24.408, y la Canasta Básica Alimentaria es de $26.667. Cada vez que llega un nuevo tramo de ajuste del salario, el terreno ganado respecto del poder adquisitivo es perdido inmediatamente por el incremento de precios en el mercado”, advirtió la consultora. . En la consultora Analytica proyectan una inflación de 3,5% para mayo, principalmente por una desaceleración de la inflación núcleo, la que no incluye a los bienes servicios regulados, mientras que para el estudio de Orlando Ferreres y Asociados, podría llegar al 4%.

