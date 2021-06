Amaya recordó el bombardeo a Plaza de Mayo

El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea llevaron adelante un ataque sin declaración previa sobre la Plaza de Mayo y otros puntos del centro de la ciudad de Buenos Aires, asesinando mas 300 inocentes. El objetivo del grupo de militares y civiles opositores era sembrar el terror y derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, asesinando al presidente y a todo su gabinete. El referente de la Misión Peronista de Almirante Brown Daniel Amaya realizó una reflexión: Esta dictadura suele ser conocida entre nosotros los peronistas como “Revolución Fusiladora” debida a la acción cobarde de los militares que fusilaron por orden del dictador Aramburu en el intento de levantamiento encabezado por el general Juan José Valle. En menos de 48 horas, civiles y militares fueron fusilados en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaria Nacional. Para la noche del 11 de junio de 1956, los ejecutados ascendían a 16 militares y 13 civiles.7​ Mucho de los que critican a este gobierno o quieren enseñar como gobernar son hijos y nietos de los que realizaron ese acto atroz,, hoy con más marketing o más moderador pero son los mismos, son los que niegan los 30.000 desaparecidos, son los no les interesa el hambre del pueblo. No hay que olvidarse de la historia y la relación con lo que estamos viviendo hoy.

