El 40% de los mayores de 18 años recibieron su primera dosis contra el coronavirus

El Plan Estratégico de Vacunación contra el coronavirus avanza en el país a un ritmo creciente, al punto de que cuatro de cada 10 personas mayores de 18 años ya recibieron su primera dosis contra la Covid-19 en todo el país, se informó oficialmente. “Cuatro de cada 10 mayores de 18 años ya recibieron la primera dosis de inmunización en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional lleva adelante contra la Covid-19”, se indicó en un comunicado elaborado sobre la base de datos del del Monitor Público de Vacunación.. Traducido en porcentajes, estos números significan que “un 39,04 por ciento de la población mayor de 18 años comenzó con el proceso de inmunización, ya que de un total de 33.864.636 personas que se encuentran incluidas en esa franja, 13.223.188 fueron inoculadas con la primera dosis”, completó el Gobierno nacional en un informe sobre la marcha de la vacunación en el país. A Flourish map La distribución de las vacunas En ese contexto, y de acuerdo con el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de habitantes de cada distrito y la distribución de las vacunas, el mapa de los mayores de 18 años inmunizados con la primera dosis hasta el lunes, quedó conformado de la siguiente manera: Desde el comienzo del operativo nacional de inmunización, la Argentina ya recibió 20.677.145 vacunas. Los datos, surgidos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, muestran que hasta este martes por la mañana fueron distribuidas 19.317.490 vacunas, de las cuales 16.643.769 ya fueron aplicadas. Un total de 13.223.188 personas recibieron la primera dosis y 3.420.581 ambas. Desde el comienzo del operativo nacional de inmunización, la Argentina ya recibió 20.677.145 vacunas. De ellas, 9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 4.000.000 a Sinopharm, 580.000 a Astrazeneca-Covishield, 1.944.000 a Astrazeneca por el mecanismo COVAX y 4.737.400 a las de Astrazeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

Both comments and pings are currently closed.