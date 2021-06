Día del Medio Ambiente/ La ONU advierte que los próximos diez años son vitales para salvar el planeta

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente, fecha creada con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto por la naturaleza. La fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972.

Pero casi 50 años después de esa proclamación las Naciones Unidas advierte que los próximos diez años son vitales para no caer en un colapso eco sistémico.

Sucede que los seres humanos estamos utilizando alrededor de 1,6 veces los recursos que la naturaleza puede renovar de manera sostenible cada año según el informe de la ONG Foot Print Network. y la criticas de la ONU señala que se prioriza las ganancias económicas a corto plazo sobre la salud del planeta.

El mundo debe reconstruir y restaurar un área del tamaño de China para cumplir con los compromisos sobre la naturaleza y el clima, dice la ONU. Las advertencias llegan de todos lados -“Estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe” advierte Jeremy Rifkin, destacado sociólogo estadounidense que se adelantó una década y advirtió los peligros de una pandemia.

– “Vendrán más pandemias si no respetamos a la naturaleza” advirtió hace unos días Jane Goodall reconocida científica y activista medioambiental.

-“El colapso de los ecosistemas se producirá a partir de 2030 si no se actúa” afirmo el pasado año Alex Pigot, investigador del Centro de Biodiversidad y Medio Ambiente de University College de Londres. Inversión

La semana pasada, el informe de las Naciones Unidas sobre el estado de las finanzas para la naturaleza descubrió que el mundo necesita cuadriplicar su inversión anual en la naturaleza si se quiere abordar las crisis del clima, la biodiversidad y la degradación de la tierra a mediados de siglo. Destacó una brecha financiera de $ 4,1 billones) que debía cerrarse para evitar el colapso de los “servicios” de los ecosistemas naturales, como agua potable, alimentos y protección contra inundaciones. Por todo ello, la conclusión de los expertos y defensores del medio ambiente es que solo se podrá contrarrestar esta situación cambiando radicalmente los hábitos de consumo de la humanidad y viviendo en mayor concordancia con los recursos disponibles. Si no, se estará poniendo en peligro la supervivencia de las generaciones futuras. El llamado ya es urgente y hasta existencial. Por Gustavo Sanabria, Téc. Gestión Ambiental Twitter @GfSanabria

Both comments and pings are currently closed.