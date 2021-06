Kreplak: “Se observa una caída consistente de contagios de coronavirus en el AMBA”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que se observa “una caída consistente” de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y consideró que adelantar las vacaciones escolares de invierno “es una estrategia interesante e inteligente”. “Los casos en el AMBA han cedido, por suerte, los últimos días, sobre todo, se está a viendo una caída que es consistente, no sólo en cantidad de casos, sino respecto de varios indicadores seguimos”, afirmó Kreplak en diálogo con radio Mitre. En ese marco, aseguró que esa baja “ya se empieza a ver también en el interior provincial; de todas formas, en el interior todo depende mucho de cómo se fueron aplicando las restricciones en cada lugar”. En ese sentido, señaló que “no en todos lados tuvieron el mismo nivel de cuidado, por eso creemos que es muy atinado el sistema de fases, porque en algunos lugares hay que tener más restricciones”. Sobre las causas de la caída de contagios, Kreplak destacó que “siempre es difícil saber la exacta causalidad, pero hay una correlación interesante y nosotros vemos que entre los siete y 14 días de la toma de una medida restrictiva empieza a darse el impacto”. En esa línea, comentó: “Vemos que con el cierre más fuerte se notó un freno en el ascenso abrupto de casos. Pero es obvio que esto tiene dos caras: la positiva, que con un cierre fuerte bajan los casos, y la negativa, que cuando se vuelve a una mayor actividad el temor es que en una semana vuelvan a subir”.

