Cascallares: “Con la Provincia sumamos un nuevo centro de salud para Almirante Brown”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, anticipó que la Provincia de Buenos Aires está finalizando la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en la localidad de San Francisco Solano, que en breve se sumará a la red de centros de salud de nuestro distrito. “El CAPS 13 de Julio de San Francisco Solano se encuentra próximo a finalizar”, anunció el Ministerio de Infraestructura que depende de Agustín Simone. El nuevo centro sanitario municipal comenzó a construirse en agosto de 2020 en plena pandemia en las calles Glicina y Clavel de Solano, Almirante Brown. Está previsto que la obra se finalice entre junio y julio próximos. “Este nuevo CAPS nos va a permitir reforzar la red de atención primaria de la salud browniana y es de vital importancia especialmente en el actual contexto. Le permitirá a nuestras vecinas y vecinos acceder a consultorios de atención médica y a especialistas”, indicó el intendente Mariano Cascallares. El CAPS 13 de Julio de Solano ya se encuentra con un avance de un 80 por ciento de ejecución. Cuenta con cinco consultorios equipado para abordar las diferentes especialidades médicas del centro, tales como medicina clínica, pediatría, obstetricia y fonoaudiología. A su vez sumará salas de enfermería, de farmacia y un Salón de Usos Múltiples (SUM) con instalaciones accesibles para la atención de consultas de urgencia y primeros auxilios. A mediados de 2020 el gobernador Axel Kicillof y el intendente Mariano Cascallares inauguraron cinco nuevos CAPS en las localidades de Malvinas Argentinas, Claypole, Longchamps y San José. Esta obra se complementa con los trabajos ya finalizados por el Provincia en el Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, nosocomio que sumó nuevas salas de terapia intensiva e intermedia, camas UTI,el sector de quirófanos, y nuevas áreas de estirilización y de maternidad.

