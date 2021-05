La Granja Educativa municipal potencia la producción de verduras y hortalizas con fines solidarios

El Municipio de Almirante Brown realiza, a través de la huerta de la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, la producción de verduras y hortalizas estacionales para luego destinarla como ayuda a instituciones de nuestro distrito. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que la producción se divide en las estaciones Primavera-Verano y Otoño-Invierno, y se realiza de forma orgánica sin la aplicación de insecticidas, usando diversas flores y plantas aromáticas como repelente de insectos. Si bien el objetivo de la huerta es principalmente educativo, ya que se utiliza para las visitas guiadas y la obtención de semillas por la floración de los cultivos en la Granja ubicada en Juan B. Justo al 1000, dependiente de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, el excedente es entregado a comedores de toda la Comuna. En total son seis los establecimientos que reciben dos veces por mes cajones con las distintas variedades cosechadas junto con maples de huevos, a través de un trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos. En la producción Otoño-Invierno, que estamos transitando actualmente, se producen principalmente cultivos de hoja como acelga bressane, lechuga gallega, perejil, puerro, remolacha, repollo, cebolla de verdeo y zanahorias. Mientras que en Primavera-Verano se cultivan principalmente acelga penca ancha, lechuga criolla, tomates platenses, perejil, apio, berenjena y flor copete, entre otras. Asimismo, se realiza de forma complementaria la producción de más de 700 huevos con las gallinas ponedoras de la Granja. Finalmente, desde el Municipio de Almirante Brown indicaron que el equipo de la huerta está conformado por tres personas, quienes trabajan de lunes a viernes en producción y cultivo y los fines de semana para todo lo relacionado a la mantención.

Both comments and pings are currently closed.