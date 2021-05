Murieron 505 personas y 28.680 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas

Otras 505 personas murieron y 28.680 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 71.027 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.335.965 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud. Un 39,83% (11.424 personas) de los infectados de este lunes (28.680) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 3.335.965 contagiados, el 89,12% (2.973.267) recibió el alta y 291.671 son casos confirmados activos. El reporte consignó que fallecieron 326 hombres y 175 mujeres, mientras que 3 personas de la provincia de Buenos Aires y 1 de Entre Ríos que fueron reportadas sin dato de sexo. Decesos por distrito El parte precisó que murieron 140 hombres en la provincia de Buenos Aires; 46 en la Ciudad de Buenos Aires; 7 en Chaco; 2 en Chubut; 14 en Córdoba; 33 en Entre Ríos; 3 en Jujuy; 6 en La Pampa; 23 en Mendoza; 4 en Río Negro; 1 en Salta; 2 en San Juan; 10 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 27 en Santa Fe; 3 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego; y 3 en Tucumán. De los 3.335.965 contagiados, el 89,12% (2.973.267) recibió el alta. También fallecieron 83 mujeres en Buenos Aires; 25 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Chubut; 1 en Corrientes; 4 en Córdoba; 18 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 7 en La Pampa; 8 en Mendoza; 1 en Neuquén; 7 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San Juan; 2 en San Luis; 6 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero; 2 en Tierra del Fuego y 4 en Tucumán. Casos por distrito Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 8.979 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 2.445; en Catamarca, 163; en Chaco, 442; en Chubut, 265; en Corrientes, 294; en Córdoba, 2.745; en Entre Ríos, 465; en Formosa, 5.630; en Jujuy, 77; en La Pampa, 509; en La Rioja, 162; en Mendoza, 898; en Misiones, 152; en Neuquén, 700; en Río Negro, 406; en Salta, 248; en San Juan, 562; en San Luis, 319; en Santa Cruz, 216; en Santa Fe, 1.618; en Santiago del Estero, 429; Tierra del Fuego, 46 y en Tucumán, 910. Sobre la cifra de casos reportados para Formosa, el Ministerio de Salud aclaró que en las ultimas 24 horas dicha “provincia notificó 5.630 casos. Esta situación se debió a la actualización de sus notificaciones de casos de meses previos pendientes de carga en el Sistema Nacional de Vigilancia de la salud (SNVS 2.0)”. El Ministerio indicó, además, que se realizaron en las últimas 24 horas 91.456 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 12.490.822 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Casos acumulados por distrito El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.448.377 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 380.554; Catamarca, 18.192; Chaco, 49.739; Chubut, 58.134; Corrientes, 40.844; Córdoba 259.389; Entre Ríos, 72.547; Formosa, 13.796; Jujuy, 26.319; La Pampa, 34.101.; La Rioja, 15.016; Mendoza, 109.235; Misiones, 18.070; Neuquén, 79.092; Río Negro, 66.845; Salta, 38.706; San Juan, 29.787; San Luis, 45.084.; Santa Cruz, 48.357; Santa Fe, 304.625; Santiago del Estero, 35.755; Tierra del Fuego, 27.578 y Tucumán, 115.823. Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

