Kreplak: “Mientras avanza la vacunación es imperioso reducir la circulación”

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se mostró optimista respecto a la llegada de vacunas contra el coronavirus previstas para los próximos días y dijo que prometen avanzar en la campaña de vacunación como para lograr la inmunización de la población en niveles que permitan bajar el nivel de contagiosidad del virus para “finales del mes próximo”, pero advirtió que mientras tanto es imperioso “reducir la circulación” de personas para disminuir los contagios. “Ahora pareciera haber una perspectiva por delante en la que si uno recibe las millones de vacunas que tenemos previstas por AstraZeneca en los próximos días, más lo que llega de Sputnik, más las tres semanas entre que se aplican y empieza a producir inmunidad es probable que uno esté hablando que para finales del mes próximo las condiciones de contagiosidad en nuestro país sean distintas“, dijo el funcionario a Radio Con Vos. Sin embargo, volviendo a lo que sucede hoy, expresó su preocupación por la circulación de personas que aumenta y que está generando un incremento de contagios “en el interior del distrito y en el conurbano”. “Lamentablemente hoy estamos viendo un aumento de los casos, hay un incremento respecto a la semana anterior, especialmente en el interior, pero también en el conurbano”, afirmó Kreplak. “En el interior de la provincia se encuentran con una cantidad de casos muy grande, con un nivel de saturación en el que ya es difícil atender pacientes” Agregó que esta situación está generando que en el interior de la provincia “se encuentran con una cantidad de casos muy grande”, con un nivel de “saturación” en el que ya “es difícil atender pacientes”. De hecho, planteó que “están llegando algunos pedidos de derivación interprovincial porque no hay capacidad de atención en esas jurisdicciones”. “Yo creo que las medidas que se tomaron fueron eficaces para cortar el ascenso muy potente que se veía cuando empezó la segunda ola, pero con el pasar del tiempo quizás hay un poco menos de apego a las medidas y eso impide reducir la cantidad de casos y a retomar la suba”, afirmó. Kreplak insistió en este contexto en que “lo importante es reducir la circulación” porque “mientras más se reduzca la circulación, más se van a reducir los contagios”. “¿Cómo lo hacemos? ¿Con cuáles medidas de restricción? Depende del consenso que logramos entre todos y del aspecto económico, porque cualquier actividad que uno tenga que cerrar para reducir la circulación necesita reemplazarlo económicamente de otra manera”, aseveró El funcionario sostuvo que “como se ha visto en todo el mundo, si uno logra hacer un cierre muy fuerte, total, estos cierres pueden ser más acotados y luego empezar a liberar en la medida que bajan los casos”, pero asumió que “si los cierres son parciales, la eficacia y las medidas tienen un resultado parcial, tiene menos impacto social y económico, pero la eficacia es menor y en general se prolongan más en el tiempo”. Al ser consultado si la solución sería un cierre total y con ayuda económica a los sectores más vulnerables, aseveró que “desde el punto de vista sanitario lo más probable que sí, claro que hay otras cosas y nosotros tenemos que plantear este aspecto”. “Pero en esta cantidad de casos que encontramos ahora, con un nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva tan alto, que en muchos lugares están necesitando derivar pacientes, si uno logra contener con un cierre fuerte en las próximas semanas, podríamos estar en mejores condiciones”, aseveró.

