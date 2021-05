Cascallares encabezó reunión del Comité de Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras

El intendente municipal Mariano Cascallares presidió la reunión del Comité de Cuenca de los arroyos San Francisco- Las Piedras, que se llevó adelante en Almirante Brown, en la que se anunció el inicio del proceso licitatorio de una obra hidráulica maestra que mejorará la calidad de vida de cientos de miles de vecinos del Conurbano sur. Los intendentes Mayra Mendoza de Quilmes y Andrés Watson de Florencio Varela, la jefa de Gabinete de Avellaneda Magdalena Sierra, el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinsky y el director bonaerense de Hidráulica, Flavio Seiano, también fueron parte de la jornada donde se plantearon temas del Comité pero esencialmente el llamado a licitación para un plan director de obras, cuya apertura de propuestas está prevista para el próximo 31 de mayo, además de la búsqueda de financiamiento. En la oportunidad, Cascallares subrayó la importancia de poder dar un paso estratégico con el inicio de la instancia licitatoria para la concreción de un plan hidráulico maestro que “mejorará la calidad de vida de vecinas y vecinos de la región, no solo en una inundación, sino desde el punto de vista social, sanitario y el impacto ambiental”. Asimismo, hizo hincapié en el trabajo llevado adelante por el Comité para promover una solución de los inconvenientes que se desatan por la cuenca, que “hoy cuenta con un proyecto que ya tiene fecha para licitar los términos de referencia”. Por su parte, Jelinsky manifestó que es la primera vez que se desarrollará un plan de esta naturaleza para esta cuenca hídrica, que cuenta con diferentes particularidades, tales como conflictos en cuestiones que tienen que ver con inundaciones, con el manejo del territorio, y la calidad del agua. “Todo está contemplado en el plan que además de un fuerte componente de proyectos contará con medidas no estructurales en lo que respecta a la temática social (con intervenciones urbanísticas) y ambiental. Este grupo de intendentes ha logrado un plan único en la historia de los cuatro partidos”, sostuvo el funcionario provincial. Vale señalar que la cuenca se destaca no solo en el conurbano Sur sino en el país por la cantidad de habitantes en un espacio reducido (más de un millón) y con características diversas, desde una cuenca alta casi del tipo rural a una cuenca intermedia y baja de tipo urbano industrial con una alta densidad población en sus márgenes y zonas cercanas. Es para destacar además que el plan traerá aparejada una serie de anteproyectos que posteriormente podrán licitarse, en principio es una obra con un plazo de ejecución de un año y con una inversión superior a los 90 millones de pesos. Participaron también del encuentro, la subsecretaría de infraestructura y Planificación local Gabriela Fernández y Edgard Zegarra, asesor técnico de Infraestructura; además de la Coordinadora del Comité, Cecilia Eugster y representantes de los diferentes distritos.

Both comments and pings are currently closed.