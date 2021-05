La Argentina sumó el apoyo de España en la renegociación de la deuda

El presidente Alberto Fernández recibió este martes el respaldo de su par español, Pedro Sánchez, en la renegociación de la deuda, en tanto ambos coincidieron en destacar la “extraordinaria salud y vigor” de la relación bilateral, y anunciaron un viaje del español a la Argentina para junio, con anuncios de inversiones para la región. Además, los presidentes coincidieron en destacar la importancia de que la vacuna contra el coronavirus sea considerada un bien global que alcance a todos los países del mundo. Así lo afirmaron ambos mandatarios en una Declaración Conjunta que realizaron en el Palacio de la Moncloa, en el marco de la gira presidencial que encabeza el mandatario argentino por diversos países de Europa y que hoy tiene su segunda escala en Madrid, España. En su declaración, Sánchez sostuvo que “el mecanismo de sobretasas del Fondo Monetario Internacional (FMI) está dañando y mucho las posibilidades económicas y financieras de la Argentina”. De esta forma, el presidente Alberto Fernández sumó este martes el apoyo de España, luego del que el lunes le brindara en Portugal el primer ministro António Costa. Sánchez anunció que estará el 8 y 9 junio próximo en la Argentina. “Durante estos meses largos estamos trabajando, la Argentina y España, por revisar este mecanismo. Esto lo apoyamos, querido presidente (Alberto) Fernández”, expresó Sánchez, tras destacar la “extraordinaria salud y vigor en la relación” entre ambas naciones, y agradecer la presencia en ese país de su “querido amigo” Alberto Fernández. En ese sentido, el presidente argentino dijo que España “siempre nos acompañó en nuestros planteos, como así también en suspender la aplicación de las sobretasas que impone el FMI”, y agradeció el apoyo de ese país. Fernández indicó que ambos países “tienen que relanzar el acuerdo estratégico que siempre hemos tratado de imponer con la mayor fortaleza” y destacó como una “gran noticia” el “proyecto de inversión que tiene en América Latina como objetivo central”. Por otra parte, Sánchez anunció que estará el 8 y 9 junio próximo en la Argentina, junto a un grupo de empresarios. “Queremos relanzar el acuerdo estratégico entre Argentina y España, que tienen que estar absolutamente unidas. Tenemos una mirada común y por eso nos es tan fácil avanzar en acuerdos y trabajos conjuntos” ALBERTO FERNÁNDEZ Previo a la reunión de trabajo que mantendrán los mandatarios, Fernández expresó que tiene “expectativas muy altas” sobre esa visita que su par español realizará a la Argentina. “Vamos a consolidar un acuerdo estratégico y lo podemos relanzar con su visita y profundizarlo todo lo que haga falta”, dijo el mandatario argentino en el marco de la segunda escala de su gira por Europa, tras haber visitado Portugal y a horas de encaminarse hacia Francia. Sobre la relación bilateral, Fernández agregó: “Queremos relanzar el acuerdo estratégico entre Argentina y España, que tienen que estar absolutamente unidas. Tenemos una mirada común y por eso nos es tan fácil avanzar en acuerdos y trabajos conjuntos”. Asimismo destacó que, “en los planteos que debemos hacer frente a los organismos internacionales, siempre España estuvo a nuestro lado. Quiero darle públicamente las gracias por esto al Presidente”. El jefe de Estado argentino también destacó la coincidencia en “nuestro reclamo de suspensión de la aplicación de sobretasas en países que se excedieron en el cupo crediticio” de parte del FMI y se mostró esperanzado en que “en octubre el FMI lo trate y lo elimine”. Así se refirieron ambos mandatarios a la necesidad de suspender la sobretasa de dos puntos porcentuales que el FMI impone a los países con deudas superiores a las que le corresponde sobre la cuota que pagan a ese organismo. Por otra parte, respecto de la pandemia, destacó que, con España, “compartimos con el Presidente esa mirada común de la necesidad de declarar a la vacuna (contra el coronavirus) como bien global”, y recordó que el tema había sido “hablado mucho antes, cuando recién empezaba la pandemia, con el papa Francisco” en el sentido de “garantizarnos que toda la humanidad tenga acceso a la vacuna”. En este sentido, remarcó que “la Argentina está produciendo el principio activo junto a México” y reiteró que “hacia fin de este mes vamos a tener el primer lote de vacunas producidas en México”. “Además, la Argentina esta en condiciones de empezar a producir la vacuna SputniK de Gamaleya, estamos esperamos la aprobación de calidad de Gamaleya y hemos avanzado con la vacuna Sinopharm de China”, amplió. En ese marco, el mandatario argentino ratificó que “es un imperativo moral y ético que la vacuna llegue a todos los habitantes del mundo”. Del mismo modo, Sánchez dijo que “el gran desafío es que llegue a todos los rincones del planeta” y reiteró su promesa de “entregar siete millones y medio de vacunas a América Latina” a través del consorcio Covax, “cuando la mitad de la población española esté vacunada”, tal como lo había anunciado en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra, el mes pasado. Previo al encuentro con Sánchez, el mandatario argentino comenzó su agenda del día con un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con el Rey de España, Felipe VI de Borbón. El mandatario argentino comenzó su agenda del día con un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con el Rey de España, Felipe VI de Borbón Luego, tras la Declaración Conjunta y la reunión que le precedió con Sánchez – y al almuerzo en su honor-, el mandatario argentino y su comitiva arribarán esta tarde a la ciudad de París, donde se producirá la tercera escala de la gira europea. Luego de la declaración conjunta, el español ofreció un almuerzo en honor a la comitiva argentina. Participaron el canciller, Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y de Culto, Guillermo Oliveri; y el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Por parte de España asistieron la directora del Departamento de Asuntos Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Emma Aparici Vázquez de Parga; el secretario General de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha; y el embajador en Argentina, Francisco Sandomingo. Con esta actividad, Fernández cerró su visita a España y ya emprendió el vuelo hacia la ciudad París, en Francia, donde continuará mañana con la agenda oficial.

