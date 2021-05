El Hospital Burgwardt funciona como centro de atención medica de Covid -19

El Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Salud bonaerense firmaron un convenio a partir del cual el Hospital Vecinal Emilio Burgwardt de Longchamps funciona como un centro alternativo de Atención Médica Extrahospitalaria para pacientes de Covid-19 leves y moderados, dependiente del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. El Burgwardt recibe a través de derivaciones hospitalarias a vecinos y vecinas de nuestro distrito diagnosticados con Covid-19 para completar su internación. El lugar, que fue cedido a la Comuna durante el 2020, funcionó en un primer momento como centro extrahospitalario local para aislar a las personas que transitaban la enfermedad. Sin embargo, en las últimas horas el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, firmaron un acuerdo para que el hospital ponga sus 45 camas a disposición del Lucio Meléndez en lo que se refiere a internaciones y atención médica. Vale recordar que durante el año 2020 en plena Pandemia el Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a cargo de Gabriel Katopodis realizaron una inversión superior a los $30 millones en el Hospital Burgwardt refaccionando 700 metros cuadrados del primero y segundo piso, sumando veinte nuevas habitaciones con dos camas y baño individual cada una, y una Terapia Intensiva (UTI) con cinco camas más. El Municipio browniano también realizó toda la instalación eléctrica, sanitaria y cloacal nuevas. Y se avanzó con la instalación de la provisión de un sistema de gases medicinales que adquiere vital importancia en tiempos de pandemia. De esta manera, gracias a las 45 camas con las que fue dotado a partir de los trabajos de refacción del Municipio, el hospital cuenta actualmente con capacidad operativa para el tratamiento de pacientes, descongestionando así al Lucio Meléndez y al Arturo Oñativia; el hospital modular María Eugenia Álvarez y a la Unidad de Pronta Atención Nº5. Con este avance y debido a la situación de pandemia, el lugar se dedicará exclusivamente a recibir pacientes con Covid-19 y tanto la designación de camas como la capacidad operativa será administrada por la Provincia. Esta mejora en la atención a pacientes de Covid-19 fue posible luego de que el Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, realizará en tiempo récord importantes trabajos de infraestructura que incluyeron el mejoramiento de instalaciones sanitarias, eléctricas, y de gases medicinales y la optimización del ascensor para el traslado de pacientes en camillas. También se colocaron tres termotanques para la disposición de agua caliente, se instalaron aires acondicionados frío/calor en cada una de las habitaciones y un grupo electrógeno. Finalmente, la Comuna intervino también para la puesta en funcionamiento de sectores destinados a la enfermería en los primeros dos pisos y reparaciones de fachada del edificio e impermeabilización de los techos con filtraciones.

