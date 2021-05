Arrancó el “Programa Acompañar” en Brown, articulado entre Nación y el municipio

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, lleva adelante esta semana operativos territoriales del Programa Acompañar en distintos barrios del distrito, con el objetivo de brindar asesoramiento y asistencia económica a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Esta importante iniciativa está compuesta por un apoyo económico, que es equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por seis meses consecutivos, y también acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa. Esta semana los operativos territoriales estarán presentes de 10 a 15 en distintos barrios de Almirante Brown. En este sentido, el lunes 10 de mayo se realizó en el Centro Comunitario de Glew, ubicado en Garibaldi 220; este martes en el Centro de Promoción de Derechos de San José, en Salta 964 y el miércoles 12 en la Plaza de la Memoria de Burzaco, sita en 9 de Julio y Carlos Pellegrini. Además, el jueves 13 se llevará adelante en el Centro Integral de Acceso a Derechos para Mujeres y Disidencias “Dora Barrancos” de Ministro Rivadavia, ubicado en Cárdenas 454, y el viernes 14 en el Centro Integral de Derechos de Malvinas Argentinas, en Portugal al 3100. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares especificaron que para participar del programa las personas deberán acercarse a cualquiera de los operativos con DNI, CBU y Nº de cuenta bancaria, la cual debe coincidir con el número de CUIL. Asimismo, no se necesita una denuncia previa. La iniciativa, en tanto, es compatible con otros programas nacionales como la Asignación Universal por hijx, la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, la Asignación por hijx con discapacidad, el Monotributo Social y el trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

